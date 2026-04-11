Leverkusen siegt beim BVB - Wolfsburg verliert erneut
- Leverkusen siegt 1:0 in Dortmund und rückt näher
- RB Leipzig gewinnt 1:0 gegen Mönchengladbach
- Heidenheim siegt 3:1 bleibt aber Tabellenletzter
BERLIN (dpa-AFX) - Bayer Leverkusen hat im Rennen um einen Champions-League-Platz einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Werkself siegte am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund 1:0 (1:0) und rückte zumindest für einen Tag bis auf einen Zähler an den Tabellenvierten VfB Stuttgart (53 Punkte) heran. Auch der Dritte RB Leipzig (56) holte durch das 1:0 (0:0) gegen Borussia Mönchengladbach drei wichtige Zähler.
Im Abstiegskampf sendete der 1. FC Heidenheim beim 3:1 (2:0) gegen Union Berlin ein Lebenszeichen, bleibt mit 19 Punkten aber weiter Schlusslicht. Der VfL Wolfsburg verlor 1:2 (0:2) gegen Eintracht Frankfurt und liegt als Vorletzter nur noch zwei Zähler vor den Heidenheimern. Für den VfL war es das zwölfte sieglose Spiel in Serie./dj/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 3,115 auf Tradegate (10. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +3,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,25 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 343,88 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +60,51 %/+60,51 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.
Er ist zurückgetreten und Nagelsmann hat aus Bayern Zeiten noch ein Problem mit ihm.
Ich hoffe für ihn er dankt nach dieser Saison ab mit mindestens 2 Titeln. Seine Verletzungen sind ein klares Zeichen, er muss nichts mehr beweisen.
Anton.
Er ist zwar nicht so extrovertiert emotional, aber nicht weniger Leader.
Mannschaftsintern wohl sehr integrativ.
Um so wichtiger jetzt die Vertragsverlängerung mit Anton!