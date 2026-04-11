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    Neue Raketenangriffe aus dem Libanon auf Israel

    Für Sie zusammengefasst
    • Haus in Nordisrael bei Angriff aus Libanon getroffen
    • Hisbollah feuerte Raketen und Drohnen auf Norden
    • Israel beschoss binnen 24 Stunden über 200 Ziele
    Neue Raketenangriffe aus dem Libanon auf Israel
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei neuen Angriffen aus dem Libanon ist nach Angaben von Rettungskräften ein Haus in Nordisrael getroffen worden. Es gab jedoch zunächst keine Angaben zu Verletzten, wie der Rettungsdienst Magen David Adom am frühen Abend (Ortszeit) mitteilte. Nach israelischen Medienberichten feuerte die libanesische Hisbollah-Miliz rund zehn Raketen auf den Norden Israels. Bei zusätzlichen Drohnenangriffen sei ein Haus in dem Grenzort Schlomi beschädigt worden. Andere Geschosse seien von der Raketenabwehr abgefangen worden. Die Hisbollah teilte derweil mit, sie habe israelische Truppen im Süden des Libanons mit einer Rakete angegriffen. Von Israels Armee hieß es, sie habe binnen 24 Stunden mehr als 200 Hisbollah-Ziele im Libanon beschossen./le/DP/zb





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