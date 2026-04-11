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    BVB vergibt Königsklassen-Matchball - 0:1 gegen Leverkusen

    Für Sie zusammengefasst
    • Dortmund verliert zuhause 0:1 gegen Leverkusen
    • Andrichs Fernschuss nach Abspielfehler bringt Sieg
    • Schlotterbeck unterschreibt bis 2031 Fans pfiffen
    ROUNDUP - BVB vergibt Königsklassen-Matchball - 0:1 gegen Leverkusen
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat das vorzeitige Ticket für die Champions League vergeben und muss wohl auch die letzte Mini-Chance auf die deutsche Fußball-Meisterschaft abhaken. Der BVB verlor gegen Bayer Leverkusen am 29. Bundesliga-Spieltag vor eigenem Publikum mit 0:1 (0:1) und zeigte dabei einen uninspirierten und trägen Auftritt.

    Das Siegtor in der Partie, die in der zweiten Halbzeit von einem medizinischen Notfall auf der Tribüne überschattet wurde, erzielte Leverkusens Kapitän Robert Andrich (42. Minute) mit einem Fernschuss.

    Für den BVB war es überhaupt erst die dritte Niederlage in dieser Liga-Spielzeit - die anderen beiden hatte die Elf von Trainer Niko Kovac jeweils gegen Tabellenführer FC Bayern München hinnehmen müssen. Leverkusen darf nach dem Coup in Dortmund wieder auf die Champions-League-Ränge hoffen und bleibt am VfB Stuttgart und RB Leipzig dran.

    Pfiffe für Schlotterbeck

    Nach dem frühen Champions-League-Aus und in Ermangelung weiterer Themen drehte sich beim BVB in dieser Woche alles um die Zukunft von Nico Schlotterbeck. Am Freitag verlängerte der 26 Jahre alte Nationalspieler dann tatsächlich seinen Vertrag bis 2031.

    "Es ist ganz wichtig, dass Nico das Zeichen gesetzt hat, dass er hier sein möchte. Wir haben ein starkes Vertrauensverhältnis, hatten gute Gespräche. Ich bin ganz sicher, dass Nico ganz lange bei uns bleiben möchte", sagte der neue BVB-Sportdirektor Ole Book bei Sky. Von den Fans wurde Schlotterbeck nach dem Geduldsspiel am Samstag mit Pfiffen bedacht.

    Kovac bringt Stuttgart-Joker von Beginn an

    Ob dieser nach der Verlängerung wirklich in Dortmund bleibt, ist offen. Denn der neue Vertrag soll eine Ausstiegsklausel schon für diesen Sommer beinhalten. Im Liga-Topspiel gegen Leverkusen führte Schlotterbeck als zentrales Glied wie üblich die Dreierkette der Borussia an. Viel zu tun hatte er in der Anfangsphase nicht.

    Denn in der ersten halben Stunde prägte der BVB das Spiel. Trainer Kovac nahm die beim späten 2:0 in Stuttgart starken Joker Julian Brandt und Fabio Silva in die erste Elf und erhoffte sich davon einen schwungvollen Auftritt vor 81.365 Zuschauern.

    Badé klärt auf der Linie

    Doch gegen abwartende Gäste tat sich Dortmund schwer. Die beste Chance hatte Außenverteidiger Daniel Svensson (17.), der nach einer durchgerutschten Flanke frei zum Abschluss kam und ins lange Eck schoss. Dort stand allerdings Loïc Badé auf der Linie und verhinderte per Kopf die sichere Führung der Gastgeber.

    Nach rund einer halben Stunde wurde Leverkusen etwas offensiver. Die ersten Schussversuche von Ibrahim Maza (31.) und Christian Kofane (32.), der erneut den Vorzug vor Patrik Schick erhielt, waren noch harmlos.

    Andrichs Fernschuss bringt die Führung

    Das galt nicht für den Schuss von Kapitän Andrich. Nach einem verheerenden Abspielfehler von Ramy Bensebaini schloss der Nationalspieler aus knapp 25 Metern ab und verwandelte trocken ins linke Toreck. "Das war der einzige Fehler, den wir bisher gemacht haben", sagte Co-Trainer Robert Kovac über den unerwarteten Schlusspunkt kurz vor dem Pausenpfiff.

    Reanimation im Stadion

    Die zweite Halbzeit begann mit einem Kuriosum: Das Schiedsrichter-Team um Deniz Aytekin musste ein kleines Loch im Tornetz reparieren. Nachdem das Problem mit schwarzem Klebeband behoben wurde, ging es auf dem Rasen weiter.

    Doch auf den Rängen blieb es nach einem Zwischenfall ruhig. "Aufgrund einer Reanimation im Stadion, die nun im Krankenwagen Richtung Krankenhaus fortgeführt wird, gibt es hier aktuell keinen organisierten Support von beiden Fanlagern", teilte der BVB via X mit.

    Kovac wechselte nach und nach neue Offensivspieler ein, doch wirklich Schwung kam im stillen Stadion nicht in die Partie. Auf der Gegenseite hätte Joker Schick für die Vorentscheidung sorgen können, scheiterte aber an Gregor Kobel. Ein Lattenschuss vom sonst unauffälligen Serhou Guirassy war noch die beste Chance eines ansonsten ideenlosen BVB./fro/DP/zb

    Borussia Dortmund

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 3,115 auf Tradegate (10. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +3,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 343,88 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +60,51 %/+60,51 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die finanziellen und fundamentalen Folgen von Schlotterbecks Verlängerung beim BVB: die womöglich für diesen Sommer geltende Ausstiegsklausel (50–60 Mio.), ob Einnahmen kurzfristig realisiert werden, die Probleme bei der Ersatzbeschaffung, mögliche Investitionsbedarfe und Risiken für Vereinsbewertung und Aktienkurs.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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