    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Felicitysolars LiFePO4-Akku für Wohngebäude FLB48314TG1-H gewinnt Red Dot Design Award 2026

    GUANGZHOU, China, 11. April 2026 /PRNewswire/ -- Felicitysolar ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass sein LiFePO4-Akku, FLB48314TG1-H , mit dem angesehenen Red Dot Design Award 2026 ausgezeichnet wurde. Diese Anerkennung unterstreicht das innovative Design, die fortschrittliche Funktionalität und die benutzerorientierte Technik des Produkts.

    Zuvor wurde der FLB48314TG1-H auf der Warschauer Solarenergie-Expo in Polen mit dem PTAK Excellence Award in der Kategorie „Energiespeicherung" ausgezeichnet, was seine herausragenden Eigenschaften in Bezug auf Design und Leistung weiter bestätigt.

    Geeignet für vielseitige Anwendungen im Wohnbereich

    Seine Sicherheit und Flexibilität machen ihn zur idealen Wahl für Nutzer, die Solarenergiespeichersysteme für verschiedene Anwendungen suchen. In Verbindung mit einem Solarwechselrichter bietet er zuverlässige Lösungen zur Speicherung von Solarenergie für Privathäuser, netzunabhängige Hütten, Einzelhandelsgeschäfte, Büros und andere ähnliche Szenarien.

    Langlebige und ästhetische Materialkonstruktion

    Der Akku ist aus importiertem PC-Material mit Mikrofunkeninfusion gefertigt und verbindet Langlebigkeit mit einer raffinierten Ästhetik. Es ist UV- und oxidationsbeständig, was eine langfristige Zuverlässigkeit im Freien gewährleistet, und verfügt über die Schutzart IP65, die einen robusten Schutz gegen Staub und Wasser bietet.

    Strukturelle Innovation für verbesserte Benutzerfreundlichkeit

    Der FLB48314TG1-H zeichnet sich durch mehrere bahnbrechende Designelemente aus. Das externe Sicherungsdesign ermöglicht einen einfachen Austausch und eine einfache Wartung, während das oben montierte BMS-Design eine hervorragende Wärmeableitung und eine optimierte Langlebigkeit des Systems gewährleistet. Diese Designentscheidungen tragen sowohl zur Benutzerfreundlichkeit als auch zur Leistungssteigerung bei.

    Benutzerorientiertes Funktionsdesign für ein optimales Benutzererlebnis

    Um einen zuverlässigen Betrieb in unterschiedlichen Umgebungen zu gewährleisten, verfügt der Akku über ein optionales Thermomodul, das auch bei niedrigen Temperaturen eine stabile Leistung sicherstellt. Das Brandschutzmodul sorgt für zusätzliche Sicherheit und gibt den Nutzern ein Gefühl der Sicherheit. Darüber hinaus ermöglicht die Echtzeitüberwachung über die Fsolar-App eine Fernverwaltung und sofortige Statusaktualisierungen, was die Benutzerfreundlichkeit und Betriebskontrolle verbessert.

    Seite 1 von 2 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Felicitysolars LiFePO4-Akku für Wohngebäude FLB48314TG1-H gewinnt Red Dot Design Award 2026 GUANGZHOU, China, 11. April 2026 /PRNewswire/ - Felicitysolar ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass sein LiFePO4-Akku, FLB48314TG1-H , mit dem angesehenen Red Dot Design Award 2026 ausgezeichnet wurde. Diese Anerkennung unterstreicht das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     