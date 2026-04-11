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    ROUNDUP 2

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    Unruhe im Libanon - Protest gegen Gespräche mit Israel

    Für Sie zusammengefasst
    • Hunderte Hisbollah-Anhänger demonstrieren in Beirut
    • Regierung plant erste direkte Gespräche mit Israel
    • Gewalt seit 2. März 2.020 Tote 6.436 Verletzte
    ROUNDUP 2 - Unruhe im Libanon - Protest gegen Gespräche mit Israel
    Foto: Emphyrio - pixabay

    (Aktualisierung: mit neuen Opferzahlen)

    BEIRUT (dpa-AFX) - Hunderte Anhänger der proiranischen Hisbollah haben in Beirut gegen die Entscheidung der Regierung protestiert, Verhandlungen mit Israel aufzunehmen. Ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur vor Ort berichtete von starken Sicherheitsvorkehrungen. Protestierende riefen "Nieder mit Nawaf" mit Bezug auf den aktuellen Ministerpräsidenten Nawaf Salam. Andere riefen "Gott segne Nasrallah" und meinten damit den von Israel getöteten Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah. Viele schwenkten die iranische Fahne oder Hisbollah-Flaggen. Ein Mann rief: "Sie werden uns nicht dazu bringen, uns zu ergeben."

    Die libanesische Regierung und Israel werden kommende Woche zum ersten Mal seit Jahrzehnten direkte Gespräche auf politischer Ebene führen. Libanons Präsident Joseph Aoun hatte in der Vergangenheit und seit Ausbruch des jüngsten Krieges zwischen Israel und der Hisbollah mehrfach ein Interesse daran bekundet. Die Hisbollah hat sich bisher entschieden dagegengestellt.

    Das libanesische Gesundheitsministerium teilte am Abend mit, dass in dem jüngsten Gewaltausbruch in dem Konflikt seit dem 2. März bis einschließlich diesen Samstag 2.020 Menschen getötet und 6.436 verletzt worden seien.

    Nach Ende der Demonstration riefen die Hisbollah und die mit ihr verbündete Amal-Bewegung in einer gemeinsamen Erklärung ihre Anhänger dazu auf, in der aktuellen "heiklen Phase" auf Demonstrationen zu verzichten und betonten die Notwendigkeit, Stabilität und Frieden zu wahren./arj/DP/he





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