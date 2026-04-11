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    Iranische Medien

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    Große Differenzen bei Gesprächen mit den USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Große Differenzen bei Verhandlungen Iran und USA
    • Tasnim und Fars: überzogene US Forderungen
    • Straße von Hormus als zentraler Streitpunkt genannt
    Iranische Medien - Große Differenzen bei Gesprächen mit den USA
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Iranische Medien haben über große Differenzen bei den Verhandlungen mit den USA in Pakistan berichtet. Die Nachrichtenagenturen Tasnim und Fars sprachen von "überzogenen Forderungen" der US-Seite. Konkret wurde die Straße von Hormus als zentraler Streitpunkt genannt. Der Fortschritt der Verhandlungen sei damit aus iranischer Sicht behindert worden.

    Tasnim zufolge besteht die iranische Delegation auf der "Wahrung der militärischen Errungenschaften", eine mögliche Anspielung auf das Raketenprogramm der Islamischen Republik. Den größten Streit soll es beiden Berichten zufolge jedoch bei Fragen rund um die Straße von Hormus geben.

    Die Straße von Hormus verbindet den Persischen Golf mit dem Indischen Ozean und damit die großen Ölförderländer der Region mit den Weltmärkten. Der Iran hat die Kontrolle der Meerenge seit Kriegsbeginn an sich gerissen. US-Präsident Donald Trump hatte ihre Öffnung zur Bedingung für die am vergangenen Mittwoch verkündete, zweiwöchige Waffenruhe gemacht./arb/DP/he





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