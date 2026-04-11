AfD-Fraktion erneuert Steuersenkungsforderungen - Gegendemo

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD-Bundestagsfraktion hat bei einer Klausurtagung Forderungen nach Steuersenkungen, einem Wiedereinstieg in die Atomkraft, Gaslieferungen aus Russland und einer Abschaffung der CO2-Abgabe bekräftigt. "Deutschland befindet sich in der schwersten wirtschaftlichen Krise seit Jahrzehnten", heißt es in einem Positionspapier, das die Abgeordneten in Cottbus verabschiedeten.

"Explodierende Energiepreise, eine übermäßige Steuer- und Abgabenlast, die ausufernde Bürokratie und eine fehlgeleitete, ideologisch motivierte Technologiepolitik schwächen die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland nachhaltig." Ein zunehmend unsicheres geopolitisches Umfeld und weltweite Handelskonflikte setzten deutsche Unternehmen weiter unter Druck, heißt es in dem Papier weiter. Verwiesen wird auch auf die Auswirkungen des Iran-Kriegs in der wichtigen Straße von Hormus.