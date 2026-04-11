Orban wirbt mit Friedensversprechen

"Wir werden unsere Kinder nicht in den Krieg (in der Ukraine) ziehen lassen", betonte er. "Wir haben nichts mit diesem Krieg zu tun, es ist ein Bruderkrieg zwischen zwei slawischen Völkern". Orban kämpft seit Monaten hauptsächlich mit Kritik an der Ukraine und Angstmache rund um eine mögliche Verstrickung Ungarns in den Krieg im Nachbarland um Wählerstimmen.

BUDAPEST (dpa-AFX) - Ungarns rechtspopulistischer Ministerpräsident Viktor Orban hat am Vorabend der Parlamentswahl erneut betont, dass nur ein Sieg seiner Partei Fidesz verhindere, dass sein Land in den Krieg in der von Russland angegriffenen Ukraine hineingezogen werde. "Frieden ist das wichtigste Ziel dieser Wahl", sagte Orban vor Tausenden Anhängern in Budapest.

Orban wies zugleich den von vielen Kritikern geäußerten Vorwurf zurück, eine russlandfreundliche Politik zu betreiben. Dass der Vorwurf nicht stimme zeige sich auch daran, dass die derzeitige US-Regierung ihn unterstütze. Dies sei ein Beweis dafür, "dass wir zum Westen gehören", sagte Orban. Vorher hatten US-Präsident Donald Trump und andere US-Politiker Orban Erfolg bei der Wahl gewünscht.

Orban: Zeit für Generationswechsel noch nicht gekommen

Er könne verstehen, dass junge Leute einen Generationswechsel in der Politik wünschten, sagte Orban. Jedoch sei die Zeit dafür noch nicht gekommen: "Wir leben im Zeitalter der Gefahren", sagte Orban, daher seien "erfahrene" Politiker in der Regierung notwendig. Orban ist 62 Jahre alt und regiert in Ungarn durchgehend seit 16 Jahren. Davor hatte er ein weiteres Regierungsmandat, von 1998 bis 2002.

Rund acht Millionen Ungarn sind am Sonntag dazu aufgefordert, ein neues Parlament zu wählen. Meinungsumfragen zufolge könnte Orbans Partei Fidesz die Wahl verlieren, zugunsten der neuen Oppositionspartei Tisza von Peter Magyar. Mit aussagekräftigen Teilergebnissen wird am späten Sonntagabend gerechnet./kl/DP/he



