Fakten gegen Panik 💊

Die Aktie von Redcare Pharmacy erlebte im März einen deutlichen Rücksetzer, nachdem der Markt mit Skepsis auf das vierte Quartal 2025 und den Ausblick für 2026 reagiert hatte. Mehrere Faktoren belasteten die Stimmung: Zum einen blieb das Wachstum im deutschen Non-Rx-Markt in Q4 2025 mit 5,4% hinter den Erwartungen zurück. Zum anderen signalisierte die Jahresprognose für den Non-Rx-Bereich mit 8-10% einen spürbaren Rückgang gegenüber den Wachstumsraten der Vorjahre von 15-25%. Dies schürte die Befürchtung, dass neue Wettbewerber wie DM und Rossmann signifikante Marktanteile abgreifen könnten – ein Narrativ, dem das Management bereits im März-Call widersprach. Die nun veröffentlichten Q1-Zahlen liefern die erste Bestätigung für diese Einschätzung.

𝟭. 𝗗𝗶𝗲 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗔𝗻𝘁𝘄𝗼𝗿𝘁 𝗶𝗺 𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗮𝗹

Die vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal 2026 zeigen, dass der Pessimismus bezüglich einer dauerhaften Wachstumsstagnation im Non-Rx-Bereich verfrüht war:

▶️ Beschleunigung bei Non-Rx: In Deutschland zog das Wachstum im Non-Rx-Segment wieder auf 9,7% an und liegt damit am oberen Ende der Jahresprognose. Die befürchtete Verdrängung durch stationäre Drogeriemärkte spiegelt sich in diesen Daten bisher nicht wider.

▶️ Rx-Wachstum bleibt stabil: Das Rezeptgeschäft in Deutschland wuchs weiterhin dynamisch um 55% auf 168 Mio. €, was die erfolgreiche Durchdringung des E-Rx-Marktes unterstreicht.

▶️ Kundenbasis: Mit nun 14,2 Mio. aktiven Kunden (+1,1 Mio. im Vergleich zum Vorjahr) wächst die Plattform stetig weiter, was die Basis für künftige Skaleneffekte verbreitert.

𝟮. 𝗗𝗶𝗲 𝗥𝗼𝗮𝗱𝗺𝗮𝗽 𝘇𝘂𝗿 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗶𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁ä𝘁

Um die langfristige Strategie vom kurzfristigen Rauschen abzugrenzen, hat das Management im Rahmen der Jahresergebnisse eine klare Roadmap mit konkreten Zeithorizonten für die bereinigte EBITDA-Marge definiert:

➡️ Kurzfristig (2026): Bestätigung der Prognose einer bereinigten EBITDA-Marge von mindestens 2,5%.

➡️ Mittelfristig (Horizont 3 Jahre): Erreichen einer Marge von mindestens 5%.

➡️Langfristig (Horizont 5 Jahre+): Zielmarke von über 8%.

Dieser Pfad soll primär durch die zunehmende Automatisierung der Logistikzentren, höhere Marketingeffizienz und einen steigenden Anteil an profitablen Rx-Bestandskunden realisiert werden.

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Die Q1-Zahlen wirken wie ein Korrektiv zur pessimistischen Marktstimmung des ersten Quartals. Während der Kurs im März eine dauerhafte Wachstumsabschwächung und Konkurrenzdruck einpreiste, belegt die operative Realität eine Rückkehr zur Dynamik. Wer an die langfristige Profitabilitäts-Roadmap glaubt, findet hier eine Story, bei der die kurzfristige Angst die langfristige Chance überlagert hat.

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