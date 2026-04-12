Richter in Clark County stellt fest, dass die öffentlichen Äußerungen des Beklagten nicht in gutem Glauben erfolgten. Die Entscheidung bildet den vorläufigen Höhepunkt monatelanger Gerichtsverfahren, die vom Entwickler einer Wellness-Technologie angestrengt wurden, die weltweit in über 700 Zentren eingesetzt wird.

LAS VEGAS, NV / ACCESS Newswire / 11. April 2026 / Ein Richter am Bezirksgericht von Clark County hat in einem laufenden Verfahren, das von Energy Enhancement System, LLC angestrengt wurde, gegen Jason Shurka entschieden. Richter Timothy C. Williams wies Shurkas Anti-SLAPP-Antrag auf vollständige Abweisung der Klage zurück und stellte fest, dass seine öffentlichen Äußerungen über EESystem „nicht in gutem Glauben“ und „in Kenntnis ihrer Unwahrheit“ abgegeben worden seien (Aktenzeichen A-25-910216-B). In separaten Bundesverfahren in Florida und Nevada verurteilten Gerichte Shurka zur Zahlung von insgesamt 54.034,05 US-Dollar an Sanktionen, nachdem Richter festgestellt hatten, dass seinen Versuchen, den Fall an ein Bundesgericht zu verweisen, eine angemessene rechtliche Grundlage fehlte.

Shurka hatte den Anti-SLAPP-Antrag gestellt und geltend gemacht, seine öffentlichen Äußerungen über EESystem seien als in gutem Glauben getätigte und als schutzwürdige Meinungsäußerungen zu betrachten. Richter Williams wies diese Verteidigung in vollem Umfang zurück. Nach dem Anti-SLAPP-Gesetz von Nevada bedeutet diese Zurückweisung, dass das Gericht feststellte, Shurka könne nicht einmal die Mindestanforderung erfüllen, nachzuweisen, dass seine Äußerungen ohne Kenntnis ihrer Unwahrheit getätigt wurden. Vereinfacht ausgedrückt: Der Richter stellte fest, dass Shurka wusste, dass seine Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Äußerung nicht zutreffend waren.

Das Urteil aus Clark County ist die jüngste in einer Reihe von juristischen Niederlagen für Shurka in verschiedenen Jurisdiktionen. Bundesrichter haben seine Anträge wiederholt an die staatlichen Gerichte zurückverwiesen, bei denen EESystem ursprünglich Klage eingereicht hatte, wobei ein Bundesrichter in Florida seinen Versuch, den Fall an ein Bundesgericht zu verweisen, als „objektiv unbegründet“ bezeichnete.

Eine forensische Analyse wurde zudem in das dauerhaft öffentlich zugängliche Register des Zenodo EU Open Research Repository aufgenommen (https://doi.org/10.5281/zenodo.19389516). Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass es sich bei der Hardware hinter „The Light System“ um handelsübliche LED-Display-Panels handelt, die im Großhandel für 900 bis 1.200 US-Dollar erhältlich sind, jedoch an Verbraucher zu Preisen von über 106.000 US-Dollar verkauft wurden. Die zur Vermarktung des Geräts herangezogene Studie wurde an einem einzelnen, nicht offengelegten Testsubjekt durchgeführt und basierte auf abgeschilferten Mundzellen – also Zellen, die der Körper ohnehin abstößt – die beim Kontakt mit der vom Forscher verwendeten Flüssigkeit zerplatzen und absterben.