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    Burry shortet Palantir: Anthropic frisst dem Konzern Marktanteile weg (68 Zeichen)

    Burry shortet Palantir: Anthropic frisst dem Konzern Marktanteile weg (68 Zeichen)
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    Michael Burry sorgt erneut für Unruhe im KI-Segment: In einem inzwischen gelöschten X-Beitrag erklärte der bekannte Investor, Anthropic habe im Unternehmenskundenmarkt klar die Nase vorn und nehme Palantir Marktanteile weg. Burry führt das auf den sprunghaften Anstieg des jährlichen wiederkehrenden Umsatzes (ARR) von Anthropic – von rund 9 auf 30 Milliarden US-Dollar – zurück. Anthropic biete Unternehmen eine einfachere, günstigere und intuitivere Lösung; Palantir habe dagegen 20 Jahre gebraucht, um einen vergleichbaren Wert von etwa fünf Milliarden US-Dollar aufzubauen. Als fundamentale Begründung für seine kurz zuvor eröffnete Short-Position in Palantir sieht Burry das strukturelle Risiko: Regierungsaufträge mögen stabil erscheinen, echte Rentabilität entstehe jedoch im Privatsektor, in dem Anthropic inzwischen führend sei. Ramp-Daten, auf die Burry verweist, zeigten, dass 73 Prozent aller neuen Unternehmensausgaben für KI auf Anthropic entfielen – ein Indikator für eine rapide Verschiebung der Nachfrage. Die Meldung ließ Palantirs Aktie deutlich fallen (am Mittwoch minus 6,2 Prozent); seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf knapp 30 Prozent.

    Analysten und Marktbeobachter widersprechen jedoch einer direkten Katastrophenprognose. Wedbush etwa relativiert die Konkurrenzsituation: Anthropic fokussiere vornehmlich auf generative Modelle wie Claude, während Palantir seine Stärke in der tiefen Integration und Analyse komplexer, vernetzter Datenstrukturen habe. Palantirs „Ontologie“ – das Zusammenführen und Strukturieren heterogener Daten – sei ein schwer zu ersetzender Mehrwert, der reine KI-Modelle nicht automatisch leisten könnten. Zugleich melden sich Wachstumsindikatoren: Das US-Geschäft wächst stark (kommerziell +137 % YoY; Regierung +66 % YoY), was die Position in sicherheitsrelevanten und datenintensiven Anwendungen stützt. Politische Rückendeckung – etwa positive Erwähnungen durch Ex-Präsident Donald Trump – unterstreicht die strategische Bedeutung im Verteidigungsbereich.

    Für Investoren bleibt die Lage ambivalent. Anthropic und andere Favoriten wie Databricks sind größtenteils noch privat und damit für Kleinanleger nicht direkt investierbar; Palantir hingegen ist börsennotiert und liquide handelbar. Das macht Palantir zugleich zum Ziel von Short-Aktivitäten: Neben Burry hatte bereits Andrew Left im August gegen die Aktie gewettet und auf private Wettbewerber gesetzt. In der öffentlichen Debatte mischen sich fachliche Einschätzungen mit Skepsis gegenüber Motiven prominenter Investoren – Kritiker sehen in Burry einen Akteur mit Eigeninteressen.

    Kurz: Der Markt erlebt eine rapide Verschiebung zugunsten privater KI-Anbieter, doch ob dies Palantirs langfristige Stellung ernsthaft und vollständig bedroht, ist unter Branchenexperten umstritten. Der jüngste Kursrückgang könnte daher sowohl Warnsignal als auch Einstiegschance sein – abhängig von Investorensicht auf Wettbewerbsvorteile versus kurzfristigen Marktbewegungen.



    Palantir

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    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J

    Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 128,1EUR auf Nasdaq (11. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.




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