Adam Back als Satoshi? NYT‑Ermittlung erschüttert Bitcoin & Börse

Eine neue, ausführliche Untersuchung der New York Times bringt Bewegung in das Kernrätsel der Krypto‑Branche: die Identität von Satoshi Nakamoto. Unter Leitung des Investigativjournalisten John Carreyrou analysierten Sprachforscher und ein KI‑Experte Schriften, Forenpostings und alte E‑Mails und kommen zu dem Ergebnis, dass Dr. Adam Back als plausibler Kandidat gilt. Argumente: Back erfand 1997 Proof‑of‑Work, schreibt stilistische Merkmale (doppelte Leerzeichen, britische Orthographie, identische Bindestrichfehler) mit Satoshi übereinstimmend, war während Satoshis aktiver Phase in einschlägigen Foren abwesend und schrieb kurz vor Veröffentlichung des Whitepapers eine E‑Mail an „Satoshi“ — interpretiert als mögliche Täuschung. Back und Blockstream weisen die Vorwürfe zurück; ein kryptografischer Beweis fehlt. Für Kapitalmärkte gewinnt die Debatte an Brisanz: Back führt die Bitcoin Standard Treasury Company, die über 30.000 BTC verfügt und einen Börsengang plant — sollte er tatsächlich Satoshi sein, wären umfangreiche Offenlegungspflichten nach US‑Wertpapierrecht denkbar.

Parallel melden Unternehmen und Branchenakteure gemischte Signale: METLEN Energy & Metals legt für 2025 starke Umsatzzuwächse vor (plus 25 % auf 7,107 Mrd. Euro), während die Profitabilität deutlich leidet: EBITDA fällt um 30 % auf 753 Mio. Euro, der Jahresüberschuss halbiert sich annähernd auf 314 Mio. Euro und das Ergebnis je Aktie sinkt erheblich. Belastend wirkten Verluste in Projekten des M Power Projects (nun MRES ET), insbesondere das britische Protos‑Projekt. METLEN betont jedoch strukturelles Wachstum in Erneuerbaren, Infrastruktur und Metallen, eine vorgeschlagene Dividende von 1,00 Euro und die Zugehörigkeit zum FTSE 100 als Stärken.