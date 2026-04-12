Adam Back als Satoshi? NYT‑Ermittlung erschüttert Bitcoin & Börse
Eine neue, ausführliche Untersuchung der New York Times bringt Bewegung in das Kernrätsel der Krypto‑Branche: die Identität von Satoshi Nakamoto. Unter Leitung des Investigativjournalisten John Carreyrou analysierten Sprachforscher und ein KI‑Experte Schriften, Forenpostings und alte E‑Mails und kommen zu dem Ergebnis, dass Dr. Adam Back als plausibler Kandidat gilt. Argumente: Back erfand 1997 Proof‑of‑Work, schreibt stilistische Merkmale (doppelte Leerzeichen, britische Orthographie, identische Bindestrichfehler) mit Satoshi übereinstimmend, war während Satoshis aktiver Phase in einschlägigen Foren abwesend und schrieb kurz vor Veröffentlichung des Whitepapers eine E‑Mail an „Satoshi“ — interpretiert als mögliche Täuschung. Back und Blockstream weisen die Vorwürfe zurück; ein kryptografischer Beweis fehlt. Für Kapitalmärkte gewinnt die Debatte an Brisanz: Back führt die Bitcoin Standard Treasury Company, die über 30.000 BTC verfügt und einen Börsengang plant — sollte er tatsächlich Satoshi sein, wären umfangreiche Offenlegungspflichten nach US‑Wertpapierrecht denkbar.
Parallel melden Unternehmen und Branchenakteure gemischte Signale: METLEN Energy & Metals legt für 2025 starke Umsatzzuwächse vor (plus 25 % auf 7,107 Mrd. Euro), während die Profitabilität deutlich leidet: EBITDA fällt um 30 % auf 753 Mio. Euro, der Jahresüberschuss halbiert sich annähernd auf 314 Mio. Euro und das Ergebnis je Aktie sinkt erheblich. Belastend wirkten Verluste in Projekten des M Power Projects (nun MRES ET), insbesondere das britische Protos‑Projekt. METLEN betont jedoch strukturelles Wachstum in Erneuerbaren, Infrastruktur und Metallen, eine vorgeschlagene Dividende von 1,00 Euro und die Zugehörigkeit zum FTSE 100 als Stärken.
Am Immobilienmarkt Deutschlands herrscht zunehmende Zurückhaltung, aber auch Selektivität: Savills sieht durch den Iran‑Konflikt zusätzlichen Preis‑ und Handlungsdruck. BNP Paribas Real Estate bilanziert einen moderaten Jahresauftakt: Transaktionsvolumen Q1 2026 bei rund 8,8 Mrd. Euro (+5 %), getragen von gewerblichen Investments (+16 % auf 6,9 Mrd.), während Wohntransaktionen zurückgehen. Anzahl der Deals und Portfoliotransaktionen steigen; Gesundheitsimmobilien und Büroobjekte zeigen Dynamik. Anleiherenditen und Finanzierungskosten ziehen jedoch an, was Renditedruck erzeugt. Fazit: Märkte reagieren selektiv auf geopolitische Unsicherheit und Zinsumfeld — Liquidität ist vorhanden, aber Anleger verlangen höhere Transparenz und risikoadäquate Bewertungen.
Für Anleger und Aufsichten bedeutet die Kombination aus investigativer Berichterstattung und schwankenden Unternehmenskennzahlen erhöhte Volatilität: Ein bestätigter Anspruch auf Satoshi‑Bestände (geschätzt 1,1 Millionen BTC) könnte die Bilanznotwendigkeiten und Offenlegungspflichten künftiger Emittenten neu definieren. Bei METLEN rückt das Risikomanagement in den Fokus: Projektsteuerung und Kostendisziplin werden über die kurzfristigen Wachstumszahlen entscheiden. Auf Immobilienseite werden Liquidität und Kreditkonditionen die Preisfindung prägen — Investoren bleiben selektiv, setzen verstärkt auf Cashflow‑starke Assets und beobachten politische Risikoindikatoren genau. Kurzfristig überwiegt Vorsicht, langfristig bleiben Chancen trotzdem bestehen.
Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 71.682USD auf CryptoCompare Index (12. April 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.
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