DAX-Rallye: 1.000 Punkte – droht die Bullenfalle nach Death Cross?

Technisch gibt es jedoch klare Warnzeichen. Bereits vor dem Ausbruch des Nahostkonflikts hatte der DAX ein Doppel-Top um 25.500 Punkte ausgebildet; der RSI zeigte überkaufte Werte. Der anschließende Bruch zentraler Unterstützungen bei etwa 24.000 und 23.000 Punkten sowie das Unterschreiten wichtiger gleitender Durchschnitte verschlechterten das Chartbild deutlich. Aktuell prallt der Index an der Kreuzung von 50- und 200-Tage-Linie bei rund 24.200 Punkten ab – ein klassisches „Death Cross“, das einen neuen Abwärtstrend signalisiert. Begleitende Indikatoren wie der MACD notieren nahe oder unter der Nulllinie und liefern kein Momentum für einen nachhaltigen Aufwärtstrend.

Der DAX erlebte am Mittwoch die stärkste Tageserholung seit Jahren: Ein vorübergehender Waffenstillstand zwischen den USA und Iran löste eine Erleichterungsrallye aus, die den Leitindex um 5,1 Prozent und mehr als 1.000 Punkte nach oben trieb. Die Märkte interpretierten die Nachricht als Entspannungssignal, wodurch Ölpreise fielen und Anleger kurzfristig Hoffnung auf ein Ende geopolitischer Risiken schöpften.

Vor diesem Hintergrund warnen Analysten vor einer möglichen Bullenfalle: Die jüngste Rallye könnte lediglich die erste Erholungsbewegung in einem sich formierenden Bärenmarkt sein. Historisch endete ein Death Cross im Zusammenhang mit geopolitischen Schocks in deutlichen Kursverlusten; nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges folgten mehr als 20 Prozent Rückgang. Viele fundamentale Belastungsfaktoren sind weiterhin präsent — hohe Energiepreise, fragile Lieferketten, gestiegene Inflationserwartungen, die Aussicht auf höhere Zinsen sowie hohe Unternehmensbewertungen — weshalb eine weitere tiefe Korrektur nicht ausgeschlossen werden kann.

Kurzfristige Daten zeigen jedoch gemischte Signale: Broker IG taxierte den DAX vor Handelsbeginn moderat höher bei rund 23.895 Punkten, und die 200-Tage-Linie bei etwa 23.739 Punkten hat zuletzt als Unterstützung fungiert. Politische Risiken bleiben akut; militärische Aktivitäten der Region und politische Kommentare können Marktstimmungen schnell drehen. Sektorale Unterschiede sind groß: Energiewerte reagieren empfindlich auf Ölpreisschwankungen, Industrie- und Logistiktitel leiden unter Lieferengpässen, und einzelne Ereignisse wie Streiks (etwa bei Lufthansa) können Titel zusätzlich belasten.

Fazit: Anleger sollten vorsichtig agieren, Positionsgrößen begrenzen und Gewinne bei starken Spikes absichern. Statt blindem Nachkauf gilt aktuell das Motto „Sell the Rip“ und erhöhtes Risikomanagement. Nur ein nachhaltiger Ausbruch über zentrale Widerstände würde das Blatt zugunsten der Bullen wenden. Kurzfristige Tradechancen gibt es, doch Risikomanagement hat oberste Priorität und diszipliniert dabei handeln.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 23.807PKT auf L&S Exchange (10. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.