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    Tesla will günstigen Kompakt‑SUV bauen – Angriff auf den Massenmarkt

    Tesla will günstigen Kompakt‑SUV bauen – Angriff auf den Massenmarkt
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla prüft offenbar eine Rückkehr zum preisaggressiven Volumensegment: Nach Recherchen von Reuters arbeitet der Konzern an einem neuen, deutlich kompakteren Elektro-SUV, der als eigene Baureihe und nicht als Ableger bestehender Modelle geplant ist. Mit einer Länge von rund 4,28 Metern wäre das Fahrzeug merklich kleiner als das bisherige Zugpferd Model Y. Vier mit dem Projekt vertraute Personen berichten, dass Tesla bereits mit Zulieferern über Produktionsprozesse und technische Spezifikationen verhandelt. Eine Entscheidung für die Serienfertigung gilt jedoch noch nicht als gefallen; das Projekt befinde sich in einem frühen Stadium.

    Geplant sei demnach zunächst eine Produktion in China, mit möglicher späterer Ausweitung auf die USA und Europa. Ein Marktstart noch in diesem Jahr wird als unwahrscheinlich eingeschätzt. Strategisch könnte das Vorhaben bedeuten, dass Tesla seine Produktpalette diversifiziert: Statt ausschließlich auf teurere Modelle und künftige Robotaxis zu setzen, soll parallel ein kosteneffizientes Volumenmodell etabliert werden, das auch in Regionen mit langsamer Akzeptanz autonomer Fahrzeuge verkauft werden kann.

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    Kostenreduktion steht im Zentrum der Planung: Quellen zufolge ist eine kleinere Batterie mit geringerer Reichweite, nur ein Elektromotor sowie eine deutliche Gewichtsreduktion auf etwa 1,5 Tonnen vorgesehen – verglichen mit rund 2 Tonnen beim Model Y. Ziel ist ein deutlich niedrigerer Einstiegspreis als beim aktuellen Model 3 (China etwa 34.000 US-Dollar, USA rund 37.000 US-Dollar).

    Der Vorstoß ist auch eine Reaktion auf Markt- und Absatzschwächen: Analysten rechnen bereits mit dem dritten Jahr rückläufiger Verkäufe bei Teslas klassischen Elektroautos, die weiterhin den Löwenanteil der Erlöse tragen. Parallel dazu bleibt Teslas Robotaxi-Geschäft bislang klein und operativ beschränkt – Tests laufen etwa in Austin, oft noch mit Sicherheitsfahrern. Frühere, hochgesteckte Produktankündigungen (neuer Roadster, elektrischer Lkw) haben sich wiederholt verzögert, weshalb Investoren skeptisch reagieren.

    Institutionelle Beobachter zeigen sich verhalten: Deutsche Bank Research senkte das Kursziel vor Q1-Zahlen von 480 auf 465 US-Dollar, beließ die Einstufung jedoch auf „Buy“ – gestützt auf Fortschritte bei KI-Anwendungen, die mit der physischen Welt interagieren. Parallel treibt Tesla in Europa die Zulassung der überwachten Version von Full Self-Driving voran; die Niederlande sind Pilotmarkt.

    Fazit: Das Projekt signalisiert eine mögliche Rückbesinnung auf den Massenmarkt als Ergänzung zur autonomen Vision. Ob Tesla beide Wege gleichzeitig erfolgreich beschreitet, hängt an Auslieferungsfähigkeit, Kostenführung und regulatorischer Zulassung – und bleibt damit ein zentraler Prüfstein für die Zukunftsfähigkeit des Konzerns.



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    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 349,0USD auf Nasdaq (11. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



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