Amazon will KI-König werden: Milliarden-Umsätze, 200 Mrd. Capex

Die Zahlen legitimieren eine beispiellose Investitionsplanung: Amazon kündigte Kapitalausgaben in Höhe von rund 200 Milliarden Dollar für das laufende Jahr an, überwiegend für Rechenzentren, Chips und KI-Entwicklung. Jassy versichert, ein erheblicher Teil der Ausgaben sei durch Kundenzusagen gedeckt; viele Vorleistungen sollen erst 2027 und 2028 monetarisiert werden. Die Ankündigung löste an den Märkten einen deutlichen Kurssprung aus: Die Aktie stieg zeitweise um mehr als fünf Prozent und verzeichnete den stärksten Tagesanstieg seit Monaten.

Amazon hat erstmals konkrete Umsatzzahlen aus seinem KI-Geschäft offengelegt. In seinem Aktionärsbrief meldet CEO Andy Jassy, dass die Cloud-Sparte AWS derzeit annualisierte Erlöse aus KI-Anwendungen von mehr als 15 Milliarden US-Dollar erzielt; die interne Chipfertigung mit Prozessoren wie Graviton und Trainium kommt demnach auf über 20 Milliarden Dollar jährlich. Beide Werte seien „rasant“ steigend, zudem würden Kapazitätsengpässe das Wachstum derzeit bremsen. Jassy betont, die Investments in KI-Infrastruktur zahlten sich aus und könnten AWS langfristig auf einen Jahresumsatz von rund 600 Milliarden Dollar heben.

Neben KI und Cloud definiert Jassy weitere strategische Wachstumsfelder: Logistik und Robotik, Same-Day-Lieferungen auch in ländliche Regionen, sowie das Satellitenprojekt „Amazon Leo“. Amazon betreibt bereits mehr als eine Million Roboter in Fulfillment-Zentren und plant den Ausbau von Prime Air. Für ländliche Lieferungen sind Investitionen von über vier Milliarden Dollar vorgesehen; das Ziel ist, mehr als eine Milliarde Pakete jährlich in schwach besiedelte Gebiete zuzustellen. Amazon Leo, ein Netzwerk in niedrigem Erdorbit, soll schlecht versorgte Regionen mit Internet erschließen, erfordert jedoch umfangreiche Vorleistungen.

Die Chip-Produktion gilt intern als „Hidden Champion“. Jassy sieht das Potenzial, Chips künftig auch in großem Umfang an Drittanbieter zu verkaufen; als eigenständige Sparte wären Umsätze von bis zu 50 Milliarden Dollar denkbar. Parallel baut Amazon Rechenzentren in den USA massiv aus, etwa in Mississippi, und investiert in erneuerbare Energieprojekte zur Deckung des Strombedarfs.

Kritiker warnen vor Überhitzung und Bewertungsrisiken, doch Jassy kontert mit langfristiger Perspektive: kurzfristige Renditen gegen künftige Marktbeherrschung. Die Marktreaktion zeigt: Anleger honorieren das aggressive, kapitalintensive Spiel auf zukünftiges Wachstum — zumindest vorerst.

Analysten sehen in der Offenlegung einen Wendepunkt: Konkret belegte KI-Umsätze reduzieren die Unsicherheit über Amortisation der Investitionen und ermöglichen präzisere Modellierungen von Margen und Kapitalrenditen. Dennoch bleiben Unsicherheitsfaktoren: regulatorische Eingriffe, Konkurrenz durch Nvidia und chinesische Anbieter, sowie mögliche Verzögerungen bei der Skalierung neuer Geschäftsmodelle. Für Anleger bedeutet das eine Chance auf substantielles Langfristwachstum, verbunden mit erhöhter Volatilität auf dem Weg zur möglichen Konsolidierung als globaler KI-Primus. Die Bewertung bleibt damit weiterhin ein zentrales Thema für Anleger global.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 238,4USD auf Nasdaq (11. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.