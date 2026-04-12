Ufo-Streik legt Lufthansa lahm – Hunderte Flüge gestrichen

Ufo begründet den Arbeitskampf mit dem Scheitern der Manteltarifverhandlungen bei der Kerngesellschaft und der Forderung nach einem Sozialtarifvertrag für die rund 800 Beschäftigten von CityLine. Lufthansa plant, den Flugbetrieb der Regionaltochter im kommenden Jahr einzustellen und durch eine neu gegründete Gesellschaft (Lufthansa City Airlines) zu ersetzen. Die Urabstimmung Ende März zeigte hohe Kampfbereitschaft: Rund 94 Prozent der Kerngesellschaftsmitglieder und knapp 99 Prozent bei CityLine stimmten für Arbeitsmaßnahmen.

Am Osterreisefreitag hat die Kabinengewerkschaft Ufo die Belegschaften der Lufthansa-Kerngesellschaft und der Regionaltochter Lufthansa CityLine zu einem ganztägigen Streik von 00:00 bis 22:00 Uhr aufgerufen. Betroffen waren vor allem die Drehkreuze Frankfurt und München; an beiden Flughäfen fielen hunderte Flüge aus, in Frankfurt wurden laut Flughafenplan rund 75 Prozent von knapp 350 geplanten Lufthansa-Abflügen gestrichen. Auch an anderen großen Airports wie Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Stuttgart kam es zu zahlreichen Ausfällen; Tausende Passagiere konnten ihre Rückreisen nicht antreten oder wurden erheblich verspätet.

Parallel platzierte Lufthansa während des Streiks die Mitteilung, dass sie für die neue Tochtergesellschaft mit der Gewerkschaft Verdi eine Einigung erzielt habe; das Unternehmen erklärte, die Belegschaft habe sich mehrheitlich für Verdi entschieden. Dies wird von der Pilotenvereinigung VC angezweifelt, die eine intransparente Kommunikation beklagt. Die Einigung mit Verdi gilt auch für fliegendes Personal einschließlich Piloten und sieht unter anderem Lohnsteigerungen, zusätzliche Urlaubstage und eine Laufzeit von drei Jahren vor.

An den Finanzmärkten reagierte die Aktie empfindlich: Am Donnerstag verlor sie zeitweise mehr als vier Prozent und notierte seit Jahresbeginn rund acht Prozent im Minus; am Freitagmorgen lag der Kurs bei etwa 7,80 Euro. Lufthansa kündigte Gegenmaßnahmen an, darunter zusätzliche Flüge über Tochtergesellschaften (Eurowings, Discover, Swiss, Austrian u.a.), den Einsatz größerer Flugzeuge und einen Sonderflugplan. Betroffene Kunden können umbuchen oder Erstattung verlangen; bei langen Verspätungen sind Entschädigungen sowie Betreuungspflichten der Airline vorgesehen.

Der Arbeitskampf illustriert den grundlegenden Konflikt im Konzern: die Verlagerung von Flügen und Jobs auf kostengünstigere Einheiten versus Beschäftigten- und Gewerkschaftsinteressen. Mit weiteren Aktionen, etwa Pilotenstreiks der Vereinigung Cockpit, ist in den kommenden Wochen zu rechnen.

Für Lufthansa geht es nicht nur um kurzfristige Einschränkungen: Wiederholte Arbeitsniederlegungen belasten Umsatz, steigern Kosten für Umbuchungen, Ersatzflüge und Schadensersatz und schwächen das Vertrauen von Reiseveranstaltern und Kunden. Vor dem Hintergrund angespannter Margen und hohen Kerosinpreisen erhöhen Arbeitskämpfe die wirtschaftliche Verwundbarkeit. Eine nachhaltige Lösung erfordert verbindliche Angebote der Arbeitgeberseite, transparente Kommunikation über Betriebsübergänge und verbindliche Sozialpläne, um weitere Eskalationen und Reputationsschäden zu vermeiden. Die nächste Verhandlungsrunde wird als entscheidend gelten für den Konzern.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 7,998EUR auf Tradegate (10. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.