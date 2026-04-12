Primärvorschlag (klickstark): IWF-Studie: Kriege rauben Ländern Jahrzehnte an Wirtschaftswachstum Weitere Optionen: 1. Kriege kosten Staaten im Schnitt 7% Wachstum – IWF-Alarm 2. IWF warnt: Konflikte schaffen wirtschaftliche Narben für Jahre 3. Rüstungsb

Der IWF stellt zudem fest, dass die Produktionsausfälle durch bewaffnete Konflikte in der Regel die langfristigen Schäden von Finanzkrisen oder schweren Naturkatastrophen übertreffen. Kriege führen zu anhaltender Währungsabwertung, Rückgängen der Devisenreserven und steigender Inflation, weil sich externe Ungleichgewichte verschärfen und makroökonomischer Druck zunimmt. Neben direkten Opfern sind die makroökonomischen Dilemmata groß: Staatsführungen müssen zwischen Verteidigungsausgaben, humanitärer Hilfe und späterem Wiederaufbau abwägen.

Eine neue IWF-Studie zeichnet ein düsteres Bild: Kriege richten wirtschaftliche Schäden an, die weit über unmittelbare Zerstörung hinausreichen. Demnach schrumpft die Wirtschaftsleistung der direkt betroffenen Länder im Schnitt über fünf Jahre um rund 7 Prozent, und die ökonomischen Narben halten meist mehr als ein Jahrzehnt an. Die Analyse in zwei Kapiteln des bevorstehenden Weltwirtschaftsausblicks stützt sich auf Daten bis 2024 aus 164 Ländern. 2024 erlebten mehr als 35 Staaten Konflikte auf ihrem Territorium; etwa 45 Prozent der Weltbevölkerung lebten damit in konfliktbetroffenen Regionen.

IWF-Chefin Kristalina Georgieva kündigte an, die globale Wachstumsprognose zu senken und die Inflationserwartungen anzuheben; Weltbank-Präsident Ajay Banga erwartet ebenfalls verlangsamtes Wachstum und höheren Preisdruck, selbst wenn Konflikte rasch endeten. Der IWF betont, dass Staaten, die nur in Auslandseinsätze involviert sind, physische Zerstörungen zu Hause vermeiden können, wohl aber Nachbarländer und Handelspartner spürbare Schocks erleiden. Die Kapitel dokumentieren zudem, dass die Zahl aktiver Konflikte und die globalen Rüstungsaufwendungen auf dem höchsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg liegen.

Die geopolitischen Spannungen wirken unmittelbar auf die Finanzmärkte: Der Euro bewegte sich zuletzt um 1,17 US-Dollar, gelegentlich leicht stärker (1,1731), gestützt von Hoffnungen auf eine dauerhafte Öffnung der Straße von Hormus und sinkenden Ölpreisen. Referenzkurse der EZB lagen im gleichen Bereich (etwa 1,1685–1,1711 USD). Schwächere US-Konjunkturdaten und ein nachgebender Dollar trugen zur Euro-Stabilität bei; die US-Notenbank dürfte kurzfristig abwarten. Marktreaktionen spiegeln zudem Erwartungen an Zinspolitik, Energiepreise und Kapitalflüsse wider.

Die Studie hebt ferner hervor, dass die globalen Rüstungsaufwendungen stark gestiegen sind und die höchsten Niveaus seit dem Zweiten Weltkrieg erreicht haben. Höhere Militärbudgets verschärfen oft kurzfristig makroökonomische Zwänge, weil sie fiskalische Spielräume für Bildung, Infrastruktur und Wiederaufbau einengen. Für betroffene Staaten empfiehlt der IWF, Währungsreserven zu stabilisieren, Inflationsrisiken mit glaubwürdiger Geldpolitik zu bekämpfen und internationale Partnerschaften für Wiederaufbau und Schuldenerleichterung zu nutzen. Für Anrainer und Handelspartner bedeuten Konflikte erhöhte Unsicherheit: Lieferketten, Energiepreise und Kapitalflüsse können sich nachhaltig verändern. Anleger und Politik müssen deshalb mit anhaltender Volatilität an Anleihe-, Aktien- und Devisenmärkten rechnen. Die politischen Entscheidungen der nächsten Monate werden entscheidend sein, weltweit.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,173USD auf Forex (12. April 2026, 04:36 Uhr) gehandelt.