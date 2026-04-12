Mutares schlägt zu: Magna‑Zukäufe und Kapitaloffensive für starkes Wachstum

Operativ setzt Mutares den Wachstumskurs im Segment Automotive & Mobility mit einem strategischen Zukauf fort: Am 9. April wurden Vereinbarungen zum Erwerb zweier Zuliefergeschäftsbereiche von Magna unterzeichnet. Es handelt sich um das europäische Beleuchtungsgeschäft mit erwarteten Umsätzen von rund USD 235 Mio. sowie um das Car‑Top‑System‑Geschäft mit geschätzten USD 85 Mio. für 2025 – zusammen also circa USD 320 Mio. Umsatzvolumen. Die Beleuchtungssparte soll die Amaneos Group und insbesondere die Light Mobility Solutions GmbH (LMS) durch die Integration von Außenmodulen und fortschrittlichen Lichttechnologien zu einer integrierten Exterieur‑Plattform machen. Das Car‑Top‑Geschäft ergänzt die HiLo Group durch zusätzliche Dacharchitekturen sowie Scharnier‑ und Verriegelungssysteme.

Mutares hat binnen weniger Tage zwei für Anleger und Marktteilnehmer relevante Mitteilungen veröffentlicht, die sowohl operative Expansion als auch Kapitalstruktur betreffen. In einer Pflichtmitteilung nach § 41 WpHG gab die börsennotierte Private‑Equity‑Holding aus München am 10. April die neue Gesamtanzahl der Stimmrechte bekannt: Durch die Ausgabe von Bezugsaktien am 8. April steigt die Zahl der Stimmrechte auf 22.424.422; Mehrstimmrechte bestehen nicht. Die Bekanntgabe dient der Transparenz und signalisiert zugleich, dass sich die Aktionärsstruktur durch die Kapitalmaßnahme verändert hat.

Mutares bezeichnet die Transaktionen als „transformatives Add‑on“ mit substantiellen operativen und kommerziellen Synergien: Durch erhöhte Systemtiefe und kombinierte Kompetenzen soll der Mehrwert pro Fahrzeugplattform steigen und die Attraktivität gegenüber OEMs zunehmen. Ziel ist eine verbesserte Ausgangsposition für mittelfristige Exits der Portfoliounternehmen. Der Abschluss der Käufe steht unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher und sonstiger Genehmigungen und wird für das zweite Quartal 2026 erwartet.

Finanziell gestützt werden die Akquisitionen durch eine laufende Kapitalerhöhung, deren Bezugsfrist vom 8. bis 21. April 2026 lief. Mutares unterstreicht damit seinen strategischen Fokus auf beschleunigtes strukturelles Wachstum in Europa und den USA. Für 2026 gibt die Gesellschaft einen Zielkorridor von EUR 7,9 bis 9,1 Mrd. Konzernumsatz sowie einen Jahresüberschuss der Holding von EUR 165 bis 200 Mio. aus und peilt ein jährliches Umsatz‑ und Ergebniswachstum von 25 % bis 2030 an.

Für Investoren bedeuten die Meldungen eine zweigleisige Botschaft: Die Akquisitionen stärken das operative Profil des Automotive‑Segments und eröffnen Skaleneffekte, zugleich führt die Kapitalmaßnahme zu einer Verwässerung der Stimmrechtsbasis. Entscheidend wird die Integration der zugekauften Einheiten und die Realisierung der angekündigten Synergien sein.

Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 25,45EUR auf Tradegate (10. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.