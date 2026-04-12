Schlotterbeck bleibt bis 2031 – BVB setzt auf 50–60 Mio‑Ausstiegsklausel

Borussia Dortmund hat einen strategisch gewichtigen Personalentscheid getroffen: Verteidiger Nico Schlotterbeck hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2031 verlängert. Aus Sicht der Klubführung signalisiert die Unterschrift sowohl Kontinuität als auch wertschöpfungsorientiertes Management. Sportchef Lars Ricken und Clubchef Carsten Cramer hoben den sportlichen und persönlichen Wert Schlotterbecks hervor; der 26‑Jährige ist seit 2022 Leistungsträger und Vize-Kapitän, zudem regelmäßiger Nationalspieler. Für den Spieler ist die Verlängerung ein Bekenntnis zum Projekt BVB, zugleich wahrt sie aber Exit-Optionen — ein zentrales Element für die ökonomische Einordnung.

Kern der Vereinbarung ist eine neu eingefügte Ausstiegsklausel, ein in Dortmund lange gemiedener Vertragsbestandteil. Medien berichten von einer Höhe zwischen 50 und 60 Millionen Euro, die womöglich bereits diesen Sommer für wenige Topklubs greift. Ökonomisch ist das ein Kompromiss: Der BVB sichert sich Schlotterbecks Dienste langfristig und stabilisiert damit seine Kaderplanung, setzt aber durch die Klausel ein marktübliches Verkaufsfenster frei. Für den Spieler bedeutet das sowohl kurzfristige Verhandlungsstärke als auch die Chance, sich bei Großereignissen wie der WM als Investmentobjekt für internationale Spitzenklubs zu empfehlen.