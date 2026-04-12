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    Commerzbank kündigt Dividenden‑Sprung auf €1,10 und 2,7 Mrd. Rückzahlung an

    Commerzbank kündigt Dividenden‑Sprung auf €1,10 und 2,7 Mrd. Rückzahlung an
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Die Commerzbank hat die Einberufung ihrer ordentlichen Hauptversammlung für Mittwoch, den 20. Mai 2026, veröffentlicht. Die Präsenzveranstaltung beginnt um 10:00 Uhr MESZ im RheinMain CongressCenter in Wiesbaden; die Eröffnung durch Aufsichtsratschef Jens Weidmann und die Rede von Vorstandsvorsitzender Dr. Bettina Orlopp werden online übertragen. Zur Teilnahme und Stimmabgabe müssen sich Aktionäre bis spätestens 13. Mai 2026 anmelden; maßgeblicher Nachweisstichtag ist der 28. April 2026.

    Im Mittelpunkt der Tagesordnung steht der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Verwendung des Bilanzgewinns für 2025: Eine Erhöhung der Dividende auf 1,10 Euro je Aktie (2024: 0,65 Euro) soll insgesamt rund 1,19 Mrd. Euro an die Aktionäre auszahlen; der verbleibende Betrag von etwa 17,24 Mio. Euro soll in andere Gewinnrücklagen eingestellt werden. Die Auszahlung ist für den 26. Mai 2026 vorgesehen. Zusammen mit bereits realisierten Aktienrückkäufen im Volumen von rund 1,5 Mrd. Euro, die zwischen September 2025 und März 2026 erfolgten, plant die Bank, für 2025 insgesamt rund 2,7 Mrd. Euro an Kapital an Aktionäre zurückzugeben.

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    Auf der HV sollen ferner weitreichende Ermächtigungen zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien beschlossen werden. Vorgesehen ist eine Wiedererteilung der Kaufbefugnis für bis zu 10 % des Grundkapitals (bis 19. Mai 2031) mit flexiblen Erwerbswegen — über Börse, multilaterale Handelssysteme (MTF) und ergänzend unter eingeschränktem Einsatz von Derivaten (begrenztes Volumen: maximal 5 % des Kapitals). Der Vorstand soll die wieder erworbenen Aktien unter anderem zur Börsveräußerung, als Sachleistung bei Firmenakquisitionen, als Belegschaftsaktien oder als Vergütungsbestandteil nutzen dürfen; eine Einziehung eigener Aktien ist ebenfalls vorgesehen. Preisgrenzen für Rückkäufe orientieren sich an Mittelwerten der Schlussauktionen mit Toleranzen von +10 % bzw. -10 % bis -20 % je nach Variante. Für die Verwendung eigener Aktien zu Vergütungszwecken ist eine spezifische Obergrenze von zusammen maximal 3 % des Grundkapitals vorgesehen.

    Weitere zentrale Punkte sind die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Wahl der KPMG AG als Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für 2026 einschließlich der prüferischen Durchsicht unterjähriger Berichte sowie die Billigung des Vergütungsberichts 2025. Die Commerzbank weist auf die üblichen Fristen und Modalitäten für Vollmachten, Briefwahl und Aktionärsrechte hin; die Gesamtzahl der Aktien beträgt 1.127.496.195 Stück, davon rund 46,65 Mio. eigene Aktien.

    Marktseitig hat die DZ Bank die Commerzbank-Aktie mit einem fairen Wert von 34 Euro auf "Halten" belassen und kommentiert das jüngste freiwillige Übernahmeangebot der UniCredit als strategischen Schritt, dessen Ausgestaltung für Aktionäre derzeit wenig attraktiv sei. Abschließend mahnt die Mitteilung zu den üblichen Risiken und Unsicherheiten bei zukunftsgerichteten Aussagen.



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    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 34,41EUR auf Tradegate (10. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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