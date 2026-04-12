Geld für Aktionäre: RBI startet Rückkäufe, zahlt 1,60€ Dividende

Zurückkauf und Einziehung eigener Aktien: Die Versammlung authorisierte den Vorstand gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und 1b AktG zum Erwerb eigener Aktien. Insgesamt dürfen erworbene Bestände zusammen mit bereits gehaltenen eigenen Aktien maximal 10 % des jeweiligen Grundkapitals ausmachen. Die Ermächtigung ist auf 30 Monate befristet und läuft bis zum 9. Oktober 2028. Als Mindestpreis für Rückkäufe wurde ein Betrag von EUR 3,05 pro Aktie festgelegt; der Höchstbetrag darf 10 % über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börsenschlusskurs der vorangegangenen zehn Handelstage liegen. Die Gesellschaft kann die Maßnahme selbst, durch Tochterunternehmen oder für deren Rechnung durch Dritte durchführen; mit Zustimmung des Aufsichtsrats sind auch außerbörsliche Erwerbe möglich und das quotenmäßige Andienungsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.

Die Hauptversammlung der Raiffeisen Bank International (RBI) hat am 9. April 2026 weitreichende Beschlüsse zur Kapitalpolitik und zur Ausschüttung gefasst. Im Mittelpunkt standen eine neue Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien sowie die Dividendenfestlegung für das Geschäftsjahr 2025.

Der Vorstand erhielt zudem die Zustimmung des Aufsichtsrats, erworbene Aktien ohne weitere Hauptversammlungsbeschlüsse einzuziehen und dadurch das Grundkapital zu reduzieren sowie entsprechende Satzungsänderungen zu beschließen. Parallel wurde die Ermächtigung erteilt, eigene Aktien auch außerhalb der Börse oder eines öffentlichen Angebots zu veräußern und dabei – unter bestimmten Voraussetzungen – das Bezugsrecht der Aktionäre teilweise oder vollständig auszuschließen. Ausschlussgründe sind insbesondere die Verwendung als Sacheinlage im Rahmen von Unternehmens- oder Anteilserwerben sowie die Ausgabe an Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen im Zusammenhang mit deren Umtausch- oder Wandlungspflichten. Diese Veräußerungsermächtigung gilt fünf Jahre bis zum 9. April 2031. Die Beschlüsse ersetzen die zuvor im April 2024 erteilten Ermächtigungen und beziehen sich auch auf bereits gehaltene eigene Aktien.

Dividende: Die Hauptversammlung beschloss eine Dividende von EUR 1,60 je dividendenberechtigter Stammaktie für 2025. Die Auszahlung erfolgt am 17. April 2026, zahlbar abzüglich der gesetzlichen Kapitalertragsteuer von 27,5 %. Ex-Tag an der Wiener Börse ist der 14. April 2026, der Dividendenstichtag der 15. April 2026.

Einordnung: Die Maßnahmen geben RBI flexible Instrumente zur Kapitalallokation – Rückkäufe und Kapitalherabsetzung dienen der Ergebnisverbesserung je Aktie und der Bilanzoptimierung, während der Dividendenvorschlag eine kontinuierliche Aktionärsrendite signalisiert. Die Befugnis, Bezugsrechte bei strategischen Transaktionen auszuschließen, stärkt die Handlungsfähigkeit für Akquisitionen und die Bedienung von Wandelschuldverschreibungen. Detaillierte Veröffentlichungen sind auf der RBI-Website verfügbar.

Die Raiffeisen Bank International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,96 % und einem Kurs von 43,78EUR auf Tradegate (10. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.