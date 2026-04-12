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    Porsche im Absatzrutsch: Gewinn bricht ein – elektrischer Cayenne kommt

    Porsche im Absatzrutsch: Gewinn bricht ein – elektrischer Cayenne kommt
    Foto: Ole Spata - dpa

    Der Sportwagenhersteller Porsche verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen deutlichen Absatzrückgang und steht damit exemplarisch für die Belastungen der Branche durch regionale Nachfrageschwächen und die Umstellung auf Elektromobilität. Zwischen Januar und März verkaufte die VW‑Tochter weltweit 60.991 Fahrzeuge, das sind 15 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Besonders stark fielen die Einbußen in China und Nordamerika aus. In China gingen die Verkäufe um 21 Prozent auf 7.519 Einheiten zurück, in Nordamerika lagen sie mit 18.344 Fahrzeugen elf Prozent unter dem Vorjahr. Deutschlands Heimatmarkt entwickelte sich dagegen stabil und verzeichnete ein Plus von vier Prozent, während der restliche europäische Markt ohne Deutschland um 18 Prozent schrumpfte.

    Bei den Modellreihen blieb der Cayenne mit 19.183 verkauften Fahrzeugen führend, obwohl sein Absatz leicht sank. Der 911 legte deutlich zu und erreichte 13.889 Einheiten. Der Macan hingegen schwächelte und büßte 23 Prozent ein; insgesamt wurden 18.209 Macan verkauft, davon 10.130 mit Verbrennungsmotor und 8.079 als vollelektrische Variante. Porsche führt die Rückgänge auf das Produktionsende von Cayman und Boxster mit Verbrennungsmotor, auf das Wegfallen von Steuervergünstigungen für Elektro und Hybrid in den USA sowie auf eine insgesamt zurückhaltende Kaufbereitschaft in wichtigen Märkten zurück. Vertriebsvorstand Matthias Becker betonte, der Absatz liege im Rahmen der Erwartungen und der Schwerpunkt der kommenden Monate liege auf der Markteinführung des vollelektrischen Cayenne, dessen Auslieferung im Sommer beginnen soll.

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    Die operativen Folgen der Transformation sind bereits in den Zahlen sichtbar. Das Ergebnis nach Steuern sackte 2025 um 91,4 Prozent auf 310 Millionen Euro ab, der Umsatz verringerte sich um rund zehn Prozent auf etwa 36,3 Milliarden Euro. Die Konzernführung hatte bereits unter Exchef Oliver Blume eine strategische Kurskorrektur eingeleitet, nachdem die ursprünglichen E‑Ziele als kaum erreichbar erschienen.

    Parallel dazu startet der Volkswagen Konzern eine Offensive im Einstiegssegment der Elektromobilität. Cupra stellte mit dem Raval das erste von vier günstigen E‑Modellen vor, die in diesem Jahr folgen sollen. Alle vier Fahrzeuge teilen eine Plattform und werden in Spanien produziert, was Entwicklungskosten spart. Einstiegspreise um 26.000 Euro sowie ein späteres noch günstigeres Modell sollen die Absatzbasis verbreitern. Unterdessen sorgt die Partnerschaft mit dem US‑Hersteller Rivian öffentlich für Kritik, weil Zahlungen und strategische Erwartungen als problematisch wahrgenommen werden. Analysten sehen für Porsche mittelfristig Chancen durch gezielte Elektrifizierung und neue Modelle, zugleich bleibt die Profitabilität anfällig. Für VW ist die Kleinwageninitiative ein strategischer Hebel, um Skaleneffekte zu nutzen und die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Konzernmarken in einem zunehmend segmentierten E‑Markt zu stärken und die Anleger bleiben aufmerksam.



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    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 89,32EUR auf Tradegate (10. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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