Porsche im Absatzrutsch: Gewinn bricht ein – elektrischer Cayenne kommt

Der Sportwagenhersteller Porsche verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen deutlichen Absatzrückgang und steht damit exemplarisch für die Belastungen der Branche durch regionale Nachfrageschwächen und die Umstellung auf Elektromobilität. Zwischen Januar und März verkaufte die VW‑Tochter weltweit 60.991 Fahrzeuge, das sind 15 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Besonders stark fielen die Einbußen in China und Nordamerika aus. In China gingen die Verkäufe um 21 Prozent auf 7.519 Einheiten zurück, in Nordamerika lagen sie mit 18.344 Fahrzeugen elf Prozent unter dem Vorjahr. Deutschlands Heimatmarkt entwickelte sich dagegen stabil und verzeichnete ein Plus von vier Prozent, während der restliche europäische Markt ohne Deutschland um 18 Prozent schrumpfte.

Bei den Modellreihen blieb der Cayenne mit 19.183 verkauften Fahrzeugen führend, obwohl sein Absatz leicht sank. Der 911 legte deutlich zu und erreichte 13.889 Einheiten. Der Macan hingegen schwächelte und büßte 23 Prozent ein; insgesamt wurden 18.209 Macan verkauft, davon 10.130 mit Verbrennungsmotor und 8.079 als vollelektrische Variante. Porsche führt die Rückgänge auf das Produktionsende von Cayman und Boxster mit Verbrennungsmotor, auf das Wegfallen von Steuervergünstigungen für Elektro und Hybrid in den USA sowie auf eine insgesamt zurückhaltende Kaufbereitschaft in wichtigen Märkten zurück. Vertriebsvorstand Matthias Becker betonte, der Absatz liege im Rahmen der Erwartungen und der Schwerpunkt der kommenden Monate liege auf der Markteinführung des vollelektrischen Cayenne, dessen Auslieferung im Sommer beginnen soll.