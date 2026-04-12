Überraschung bei Klöckner: DWS erreicht 3,83% nach Sicherheiten-Transfer

Am 9. April 2026 meldete DWS, dass am 7. April Eigenkapitalsicherheiten zurückgegeben worden seien (Equity collateral returned). In dieser Meldung wurde die zugerechnete Stimmrechtsposition an der Klöckner‑ISIN DE000KC01000 mit 108.776 Stimmen angegeben, entsprechend 0,11 Prozent der insgesamt nach § 41 WpHG ausgewiesenen 99.750.000 Stimmrechte. Zusätzlich waren Instrumente in Form von Rückforderungsansprüchen in Höhe von 115.000 Stimmen erfasst (0,12 Prozent), sodass die Summe der angezeigten Positionen 0,22 Prozent betrug.

Kurzfristige Bewegungen bei den Stimmrechtsanteilen an Klöckner & Co SE haben Anfang April für Meldungsverkehr nach dem WpHG gesorgt. Die DWS Investment GmbH (Frankfurt) veröffentlichte zwei Stimmrechtsmitteilungen, die zeitlich dicht aufeinanderfolgende Änderungen in ihrem Zuordnungsbestand an Aktien sowie in damit verbundenen Instrumenten dokumentieren.

Nur einen Tag später, am 10. April 2026, folgte eine zweite Meldung: DWS habe am 8. April Eigenkapitalsicherheiten durch Eigentumsübertragung erhalten (Equity collateral received via transfer of title). Dadurch erhöhte sich die zugerechnete Stimmrechtsposition signifikant auf 3.823.321 Stimmen bzw. 3,83 Prozent. Die instrumentellen Rechte blieben mit 115.000 Stimmen (0,12 Prozent) unverändert, womit sich eine Gesamtsumme von 3,95 Prozent ergab. In beiden Meldungen betont DWS, dass sie weder beherrscht wird noch andere Unternehmen beherrscht, denen Stimmrechte von Klöckner zugerechnet würden.

Für die Börsenaufsichtlichen und investorenseitigen Beobachter sind zwei Punkte relevant: Erstens führte die Rückgabe und anschließende Wiedererlangung von Sicherheiten zu einem Überschreiten der 3‑Prozent‑Meldepflichten nach dem WpHG, weshalb die kurz aufeinanderfolgenden Offenlegungen notwendig wurden. Zweitens signalisiert die nun ausgewiesene zugerechnete Beteiligung von knapp unter vier Prozent, dass DWS als institutioneller Investor eine wahrnehmbare Stimmrechtsposition bei Klöckner innehat, auch wenn keine Hinweise auf eine aktive Beherrschung oder auf verändernde Einflussnahme in den Mitteilungen genannt werden.

Aus Sicht von Aktionären und Analysten empfiehlt sich das weitere Monitoring: Änderungen bei Sicherheitenvereinbarungen können kurzfristig Schwankungen in ausgewiesenen Beteiligungsquoten verursachen, sind aber nicht zwangsläufig ein Indiz für eine dauerhafte strategische Positionsveränderung. Die Meldungen erfolgten form- und fristgerecht nach § 40 Abs. 1 WpHG zur europaweiten Verbreitung.

Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 12,18EUR auf Tradegate (10. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.