Vonovia-HV: 1,25€ steuerfreie Dividende, neue Aufsichtsratsvergütung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem ausgewiesenen Bilanzgewinn von 1,125 Mrd. € eine Dividende von 1,25 € je Stückaktie (bei derzeit 848.427.747 Aktien insgesamt ca. 1,0605 Mrd. €) zu zahlen; Auszahlungstermin ist der 26. Mai 2026. Die Ausschüttung erfolgt vollständig aus dem steuerlichen Einlagekonto (§ 27 KStG) und wird inländischen Aktionären ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag ausgezahlt. Nicht anspruchsberechtigte Beträge werden vorgetragen.

Die Vonovia SE hat die Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am 21. Mai 2026 um 10:00 Uhr im RuhrCongress Bochum eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen die Feststellung von Jahres- und Konzernabschluss 2025, die Verwendung des Bilanzgewinns, Entlastungen, Wahlen, Satzungsänderungen sowie Ermächtigungen zum Aktienrückkauf und zum Einsatz von Derivaten.

Weiter vorgesehen sind die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für 2025 sowie die Wahl der PricewaterhouseCoopers GmbH als Abschluss‑ und Konzernprüfer sowie als Prüfer des Halbjahres‑ und gegebenenfalls des Nachhaltigkeitsberichts 2026. Der geprüfte Vergütungsbericht 2025 soll der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt werden (empfehlend).

Markant ist der Vorschlag zur Neuausrichtung der Aufsichtsratsvergütung: Einführung eines reinen Festvergütungssystems mit einer Grundvergütung von 132.000 € p.a.; der Vorsitzende soll das 2,5‑Fache, ein stellvertretender Vorsitzender das 1,5‑Fache erhalten. Zusatzvergütungen für Ausschussfunktionen sind vorgesehen. Zudem wird eine Selbstverpflichtung eingeführt, wonach Aufsichtsratsmitglieder jährlich 20 % ihrer Festvergütung in Aktien erwerben und halten sollen (ab Vergütung 2026, Umsetzung ab 2027). Die Anpassung beruht auf unabhängiger Beratung und soll Marktgerechtigkeit und Rekrutierungsfähigkeit sichern.

Der Aufsichtsrat schlägt zwei Wahlen vor: Dr. Anne‑Marie Großmann‑Minkwitz (Vorschlag) soll Matthias Hünlein nachfolgen; Jürgen Fenk kandidiert zur Wiederwahl. Großmann‑Minkwitz bringt Industrie‑, M&A‑ und Nachhaltigkeitskompetenz, Fenk verfügt über langjährige Immobilien‑ und Finanzexpertise.

Weitere Beschlüsse betreffen die Ermöglichung elektronischer Aktien (Anpassung §§ 4.3/4.4 Satzung), die Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien bis 20. Mai 2031 (bis zu 10 % des Grundkapitals) einschließlich vielfältiger Verwendungsmöglichkeiten (Barverkauf, Sacheinlagen, Scrip‑Dividend, Einziehung) sowie eine ergänzende Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten (bis zu 5 %). Satzungsänderungen regeln zudem Beschlussfähigkeit und Mehrheiten in Vorstand und Aufsichtsrat.

Anmeldefrist für die Teilnahme ist der 14. Mai 2026; Fristen für Vollmachten, Briefwahl und Einreichungen sind in der Einladung detailliert beschrieben. Die Rede des Vorstandsvorsitzenden wird live übertragen. Die Gesamtzahl der Stückaktien beträgt 848.427.747; jede Aktie gewährt eine Stimme. Für die elektronische Stimmabgabe steht ein passwortgeschütztes InvestorPortal zur Verfügung. Der Vorstand betont, dass die Dividende steuerlich aus dem Einlagekonto geleistet wird und daher für inländische Aktionäre steuerfrei ausgezahlt wird. Weitere Unterlagen und Anträge sind online verfügbar. Die Einladung enthält alle Fristen und Kontaktdaten online.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 23,21EUR auf Tradegate (10. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.