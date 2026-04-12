Daimler Truck unter Druck: US-Absatz bricht ein, 5.000 Stellen weg

Sichtbar differenziert präsentiert sich das Markenbild: Mercedes‑Benz Trucks verzeichnete einen Zuwachs von 13 Prozent auf 34.486 Fahrzeuge, während die Busverkäufe im ersten Quartal um rund ein Fünftel auf 4.972 Einheiten sanken. Für das unterschiedliche Absatzverhalten gab Daimler Truck keine detaillierten Erklärungen; nähere Angaben will das Management bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 6. Mai nachreichen.

Daimler Truck ist schwunglos ins Jahr gestartet: Im ersten Quartal 2026 gingen die weltweiten Verkäufe von Lastwagen und Bussen um neun Prozent auf 68.849 Einheiten zurück. Besonders stark betroffen war die US-Tochter, deren Absatz um 25 Prozent auf 29.432 Fahrzeuge einbrach. Als Treiber des Rückgangs nennt das Unternehmen vor allem eine zurückhaltende Investitionsbereitschaft der Speditionen in Nordamerika und die Unsicherheit durch US-Zölle, die die Einschätzung künftiger Transportvolumina erschweren.

Der schwache Jahresauftakt setzt einen bereits belasteten Konzern fort. 2025 war das Ergebnisjahr von Daimler Truck geprägt von einem Gewinneinbruch: Das operative Ergebnis sank um 34 Prozent auf rund zwei Milliarden Euro, der Umsatz fiel um neun Prozent auf etwa 49,5 Milliarden Euro, und der Jahresabsatz lag mit 422.510 Einheiten acht Prozent unter dem Vorjahr. Als Hauptursachen nennt das Unternehmen die schwächere Nachfrage in Nordamerika und die Auswirkungen von US-Zöllen.

Als Antwort auf den Margendruck hat Daimler Truck das Sparprogramm "Cost Down Europe" aufgelegt. Ziel ist, die laufenden Kosten in Europa bis 2030 um mehr als eine Milliarde Euro zu senken; in Deutschland sollen dadurch rund 5.000 Stellen wegfallen. Betroffen sei vor allem die Marke Mercedes‑Benz, zudem seien Einsparungen auch in Nordamerika vorgesehen.

Gleichzeitig gestaltet der Konzern seine Kapitalverwendung aktiv: Für Belegschaftsaktienprogramme in Deutschland und Spanien wurden zwischen dem 1. und 8. April 2026 insgesamt 515.550 Aktien über Xetra erworben. Für das Geschäftsjahr 2025 schlägt Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividendenausschüttung von 1,90 Euro je Aktie vor (insgesamt rund 1,455 Milliarden Euro). Der Bilanzgewinn beträgt 4,406 Milliarden Euro; rund zwei Milliarden Euro sollen in andere Rücklagen eingestellt, knapp 951,4 Millionen Euro vorgetragen werden. Der Dividendenanspruch wird am 11. Mai 2026 fällig; wegen des laufenden Rückkaufprogramms kann die Zahl der dividendenberechtigten Aktien noch angepasst werden.

In der Summe bleibt Daimler Truck trotz einzelner Volumenanstiege unter Margendruck; Fokus der nächsten Wochen liegt auf den detaillierten Quartalszahlen Anfang Mai und auf der Umsetzung der Kostenmaßnahmen.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 44,29EUR auf Tradegate (10. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.