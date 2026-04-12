YOC kündigt Turnaround an: Rückkehr zur Profitabilität und Kursziel 15 €

Die Montega AG wertet die neue Guidance als plausiblen und teilweise konservativ angesetzten Fahrplan für 2026. In einem Update vom selben Tag bestätigt der Analyst Ingo Schmidt (CIIA) die Kaufempfehlung für die YOC-Aktie und setzt ein Kursziel von 15,00 EUR für die nächsten zwölf Monate. Montega sieht in der Guidance eine notwendige Visibilität für eine schrittweise Neubewertung der Aktie: Auf Basis ihres Modells läge die eigene Umsatzerwartung bei 42,0 Mio. EUR, das EBITDA schätzt Montega auf rund 4,2 Mio. EUR – damit befindet sich die Markterwartung teils über der Senke der Unternehmensprognose, teils im Bereich ihrer Guidance.

YOC hat für das Geschäftsjahr 2026 eine Rückkehr zur Profitabilität in Aussicht gestellt und damit die Erwartungen an ein Turnaround-Jahr bekräftigt. Am 9. April legte das Unternehmen eine Prognose vor, nach der die Umsatzerlöse bei 39,0 bis 41,0 Mio. EUR liegen sollen (vorläufig 2025: 37,1 Mio. EUR). Zugleich erwartet YOC ein EBITDA von 3,0 bis 4,5 Mio. EUR (2025: ca. 2,4 Mio. EUR) und ein Konzernperiodenergebnis zwischen 0,0 und 1,5 Mio. EUR (2025: ca. -0,4 Mio. EUR). Damit signalisiert das Management eine operative Kehrtwende nach dem enttäuschenden Jahr 2025.

Montega führt die erwartete Ergebnisverbesserung vor allem auf eine Normalisierung der Rohertragsmargen zurück sowie auf das Wiederwirken des operativen Hebels der firmeneigenen Werbeplattform VIS.X. Dem Research zufolge seien die Belastungen 2025 überwiegend auf temporäre Sondereffekte sowie Margin-Kompressionen im programmatischen und im IO-Geschäft zurückzuführen gewesen. Die technologische Substanz von VIS.X bleibt demnach das zentrale Asset der Equity-Story.

Aus Sicht des Analystenhauses ist die Aktie weiterhin unterbewertet: Das erwartete EV/EBITDA für 2026 liegt bei lediglich 3,8x, was Montega als Bewertungsdisparität zum fairen Wert interpretiert. Die moderate Umsatzzielsetzung seitens YOC wird von Montega ausdrücklich begrüßt, da sie angesichts des volatilen Marktumfelds im digitalen Werbesektor eine konservative und realistische Planungsbasis darstelle.

Fazit: YOC bietet nach Montegas Einschätzung eine verbesserte Ergebnisdynamik bei moderatem Umsatzwachstum und bleibt trotz Rückschlägen 2025 ein Turnaround-Kandidat. Die Kombination aus erhöhter Profitabilitätserwartung, proprietärer Technologieplattform und vergleichsweise niedriger Bewertung bildet die Grundlage für die bestätigte Kaufempfehlung und das Kursziel von 15,00 EUR.

Die YOC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,61 % und einem Kurs von 7,52EUR auf Tradegate (10. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.