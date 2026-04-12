WIFO-Alarm: Iran-Konflikt treibt Energiepreise – Österreichs BIP bedroht

Im optimistischen Szenario dauern die Kampfhandlungen nur wenige Wochen; Öl notiert bis Juni 2026 bei 80 USD/Barrel und fällt im dritten Quartal auf 75 USD, Gas bei durchschnittlich 45 EUR/MWh; das BIP würde 2026 um 1,1% und 2027 um 1,3% zulegen. Das Basisszenario geht ebenfalls von kurzer Dauer aus, aber höheren Energiepreisen; hier erwartet WIFO 2026 ein Wachstum von 0,9% und 2027 von 1,5%. Im pessimistischen Szenario bleiben die Zerstörungen bis Ende Sommer bestehen, Öl steigt auf 120 USD/Barrel (bis September) und fällt erst 2027 wieder deutlich; Gas bleibt bis Februar 2027 bei 70 EUR/MWh. Das BIP-Wachstum würde 2026 auf lediglich 0,2% schrumpfen (2027: +0,4%).

Der Krieg im Iran treibt die Preise für Rohöl und Erdgas deutlich nach oben und vernebelt das Investitionsklima in der EU – mit direkten Folgen für die exportorientierte und seit Jahren investitionsschwache österreichische Industrie. Das Wiener Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) hat seine Konjunkturprognose für 2026/27 deshalb auf drei Energiepreisszenarien gestützt, die von einem kurzen, moderaten Schock bis zu anhaltenden Schäden an Förderinfrastruktur reichen.

Die Energiepreisentwicklung ist laut WIFO-Schätzer Marcus Scheiblecker "entscheidend" für Inflations- und Kostendruck. Im Basisszenario sinkt die Inflation 2026 auf 2,7% und 2027 auf 2,3%; im pessimistischen Szenario steigt sie 2026 auf 4,1% (2027: 3,5%). Der private Konsum bleibt in allen Szenarien gedämpft (Basisszenario 2026 +0,5%, 2027 +0,6%), weil höhere Preise die Realeinkommen belasten. Investitionen sind besonders sensibel: Im Basisszenario legen Bruttoanlageinvestitionen 2026 nur um 1,0% zu; im pessimistischen Szenario fallen sie 2026 sogar um 1%.

Arbeitsmarkt und Staatsfinanzen: Trotz schwacher Konjunktur dürfte die Beschäftigung moderat steigen (Basisszenario +0,5% 2026, +0,8% 2027); die Arbeitslosenquote bleibt 2026 auf hohem Niveau (rund 7,4%) und sinkt nur graduell je nach Szenario. Die gesamtstaatliche Neuverschuldung verbessert sich im Basisszenario leicht auf −4,1% des BIP 2026; im pessimistischen Szenario steigt sie auf 4,4% (2026) bzw. 4,9% (2027) (No-Policy-Change-Annahme).

Neben der WIFO-Prognose meldet OMV einen möglichen Führungswechsel: Der Aufsichtsrat soll Emma Delaney (bp-Management) ab 1. September 2026 zur CEO empfehlen. International verschärfen politische Spannungen das Risikoumfeld: US-Präsident Trump kritisierte NATO-Partner und thematisierte erneut Grönland, während die Blockade der Straße von Hormus die Energiepreisrallye mit ausgelöst hat. Insgesamt bleibt die österreichische Wirtschaft 2026/27 von geopolitischer Volatilität und Energiepreisen geprägt.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 2,654USD auf Ariva Indikation (10. April 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.