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    Hypoport: Bank of America 13,8% über Swaps – Union Investment 6,69%

    Hypoport: Bank of America 13,8% über Swaps – Union Investment 6,69%
    Foto: Hypoport SE

    Die Hypoport SE hat am 9. April 2026 zwei gesetzliche Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 WpHG veröffentlicht, die Veränderungen bei institutionellen Beteiligungen offenlegen und damit Transparenz für Investoren schaffen.

    Erste Mitteilung: Bank of America Corporation (über Tochter Merrill Lynch International) meldete per Stichtag 7. April 2026 eine kombinierte Position von 13,80 Prozent an Hypoport. Gemäß der Meldung entfallen 3,50 Prozent (240.609 zugerechnete Aktien) auf Stimmrechte nach §§ 33, 34 WpHG; hinzu kommen instrumentelle Positionen in Höhe von insgesamt 10,30 Prozent. Diese Instrumente gliedern sich in Rechtspositionen gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG (227.723 Stimmrechte, 3,31 Prozent; darunter Nutzungsrechte und ein Rückrufrecht) sowie Swaps nach § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG mit einer ausgewiesenen Quote von 480.237 Stimmrechten (6,99 Prozent). In der Meldung werden Swap‑Laufzeiten genannt (30.04.2027 bis 14.12.2029), was auf längerfristige derivative Absicherungs‑ oder Positionierungsstrategien hinweisen kann. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Gesellschaft beträgt demnach 6.872.164.

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    Zweite Mitteilung: Union Investment Privatfonds GmbH gab per Stichtag 8. April 2026 an, insgesamt 6,69 Prozent an Hypoport zu halten. Davon sind 5,03 Prozent (345.847 zugerechnete Aktien) Stimmrechte; instrumentelle Positionen betragen 1,66 Prozent und werden als Wertpapierleihe (114.153) ausgewiesen. Im Vergleich zur letzten Meldung erhöhte sich der Anteil der Stimmrechte leicht von 4,93 auf 5,03 Prozent, die Gesamtsumme blieb bei 6,69 Prozent.

    Beide Institutionen betonen, dass sie weder beherrscht werden noch andere Unternehmen beherrschen, die Stimmrechte an Hypoport halten. Die Meldungen illustrieren unterschiedliche Anlageprofile: Bank of America arbeitet mit einem Mix aus direkten zugerechneten Rechten und derivativen Instrumenten, die wirtschaftliche Exponierung bieten, ohne zwingend unmittelbare Stimmrechtsausübung zu bedeuten; Union Investment zeigt ein klassisch verwaltetes Fondsengagement inklusive Wertpapierleihe. Keines der gemeldeten Engagements erreicht Schwellen, die auf unausgewöhnliche Kontrolle hindeuten. Für Anleger und Analysten bedeuten solche Offenlegungen wichtige Hinweise auf Kapitalmarktaktivitäten, mögliche Stimmrechtskonstellationen und auf die Art des Engagements – insbesondere, weil Instrumente wie Swaps oder Nutzungsrechte Einfluss auf wirtschaftliche Interessen und Abstimmungsverhalten haben können, ohne direkt im Aktienregister sichtbar zu sein.



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    ISIN:DE0005493365WKN:549336

    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,62 % und einem Kurs von 81,80EUR auf Tradegate (10. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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