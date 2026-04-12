ZDF kehrt 2027 zur Tour de France zurück — ARD & ZDF sichern Rechte

Für den Markt hat die Einigung mehrere Bedeutungen. Erstens stärkt sie die Präsenz der öffentlich-rechtlichen Sender im attraktiven Livesportsegment, das hohe Reichweiten generiert und sich positiv auf Zuschauerbindungen und die Markenkohärenz auswirken kann. Zweitens signalisiert der Vertrag eine strategische Bündelung der Rechte durch SportA, was Verhandlungsstärke gegenüber dem Besitzer ASO demonstriert und potenziell Synergien bei Produktions- und Distributionskosten ermöglicht.

Das ZDF kehrt 2027 in die Live-Berichterstattung der Tour de France zurück. Nach dem Ausstieg 2011 wegen der Dopingproblematik hatte der öffentlich-rechtliche Sender lange auf Direktübertragungen verzichtet; nun sicherte die gemeinsame Rechteagentur SportA für ARD und ZDF mit dem Rechtehalter Amaury Sport Organisation (ASO) einen Vertrag bis einschließlich 2028. Die Vereinbarung umfasst der Mitteilung zufolge neben der Tour de France auch die Tour de France Femmes sowie weitere nationale und internationale Radrennen wie die Deutschland Tour, die Cyclassics Hamburg und Klassiker wie Paris–Roubaix.

Die konkrete Programmlage bleibt gestaffelt: In diesem Jahr wird die Tour de France noch vom 4. bis 26. Juli ausschließlich im Ersten und bei Eurosport gezeigt; die Frauen-Rundfahrt vom 1. bis 9. August wird im Ersten und in der ARD-Mediathek übertragen. Die ARD hatte 2015 wieder mit Übertragungen begonnen und sendet seitdem parallel zu Eurosport, das über einen langfristigen Vertrag mit der ASO verfügt. Die neue SportA-Vereinbarung sieht vor, dass sich ARD und ZDF zudem die Ausstrahlung der diesjährigen Deutschland Tour (20.–23. August) im Rotationsprinzip teilen.

Finanziell und strategisch wirft das Geschäft Fragen auf: Wie verteilen sich Kosten und Nutzen zwischen ARD und ZDF, welche Rolle spielen ÖR-Gebühren in der Refinanzierung, und wie gehen die Sender mit verbleibenden Reputationsrisiken des Radsports um? Zudem bestimmt die Vergabe digitaler und Nachverwertungsrechte künftig die Ertragsmodelle — von Mediatheken bis zu möglichen Sponsoring- und internationalen Lizenzerlösen.

Darüber hinaus ist die Aufnahme der Tour de France Femmes ein strategisch gewichtiger Punkt: Frauenrennen gewinnen kommerziell an Bedeutung, erzielen wachsende Zuschauerzahlen und eröffnen zusätzliche Monetarisierungswege im Sponsoring- und Digitalbereich. Für die Sender bedeutet das zugleich Investitionsbedarf in Produktionsqualität, Kommentierungs- und Analyseformate sowie Plattformintegration. Auf der anderen Seite steht die Notwendigkeit, die Gebührenzahlerperspektive zu berücksichtigen und das Programmangebot öffentlich-rechtlich legitim zu halten. Nicht zuletzt könnten steigende Rechtepreise und die Konkurrenz durch internationale Streaminganbieter die langfristige Kalkulation belasten. Stakeholder sollten deshalb frühzeitig strategische Szenarien entwickeln und kommunizieren.

Die Warner Bros. Discovery (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 27,44USD auf Nasdaq (11. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.