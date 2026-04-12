Iran‑Konflikt treibt Bundesanleihen auf 3% — Märkte in Alarmbereitschaft

Die deutschen Anleihemärkte gerieten in der Berichtsperiode wieder unter Druck, da die fragile Waffenruhe im Iran-Konflikt und damit verbundene geopolitische Risiken die Risikoaversion an den Märkten erhöhten. Der richtungweisende Euro‑Bund‑Future verzeichnete in einzelnen Sessions Rückgänge zwischen 0,04 und 0,47 Prozent und notierte zwischen 125,07 und 125,97 Punkten. Parallel stiegen die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen von rund 2,6 Prozent zu Beginn des Kriegs auf etwa 3,0–3,05 Prozent, was eine deutliche Neubewertung sicherer Staatsanleihen widerspiegelt. Auch in anderen Eurozonenländern kletterten die Renditen.

Ursache für die Volatilität ist die Unsicherheit über die Nachhaltigkeit der vereinbarten, zunächst auf zwei Wochen begrenzten Waffenruhe zwischen USA und Iran. Direkt nach der Verkündigung der Pause sanken Rohölpreise und dämpften konjunkturelle und inflationäre Sorgen, was die Renditen zunächst sinken ließ. Allerdings führten Risse in der Waffenruhe und neue israelische Angriffe im Libanon sowie iranische Gegenäußerungen schnell wieder zu einem Anstieg der Ölpreise — und damit zu höheren Inflationserwartungen und Renditen am Anleihemarkt. Marktteilnehmer sehen die Straße von Hormus als zentrales Risiko: Ihre Öffnung oder Schließung beeinflusst unmittelbar die Energiepreise und damit die geldpolitische Einschätzung.