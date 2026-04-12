Iran‑Konflikt treibt Bundesanleihen auf 3% — Märkte in Alarmbereitschaft
Die deutschen Anleihemärkte gerieten in der Berichtsperiode wieder unter Druck, da die fragile Waffenruhe im Iran-Konflikt und damit verbundene geopolitische Risiken die Risikoaversion an den Märkten erhöhten. Der richtungweisende Euro‑Bund‑Future verzeichnete in einzelnen Sessions Rückgänge zwischen 0,04 und 0,47 Prozent und notierte zwischen 125,07 und 125,97 Punkten. Parallel stiegen die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen von rund 2,6 Prozent zu Beginn des Kriegs auf etwa 3,0–3,05 Prozent, was eine deutliche Neubewertung sicherer Staatsanleihen widerspiegelt. Auch in anderen Eurozonenländern kletterten die Renditen.
Ursache für die Volatilität ist die Unsicherheit über die Nachhaltigkeit der vereinbarten, zunächst auf zwei Wochen begrenzten Waffenruhe zwischen USA und Iran. Direkt nach der Verkündigung der Pause sanken Rohölpreise und dämpften konjunkturelle und inflationäre Sorgen, was die Renditen zunächst sinken ließ. Allerdings führten Risse in der Waffenruhe und neue israelische Angriffe im Libanon sowie iranische Gegenäußerungen schnell wieder zu einem Anstieg der Ölpreise — und damit zu höheren Inflationserwartungen und Renditen am Anleihemarkt. Marktteilnehmer sehen die Straße von Hormus als zentrales Risiko: Ihre Öffnung oder Schließung beeinflusst unmittelbar die Energiepreise und damit die geldpolitische Einschätzung.
Kurz vor den in Islamabad geplanten direkten Verhandlungen zwischen USA und Iran warnte US‑Vizepräsident JD Vance Teheran, die Gespräche ernst zu nehmen; Präsident Donald Trump signalisierte zugleich Bereitschaft zu Verhandlungen, drohte aber bei ausbleibendem Fortschritt mit einer weiteren militärischen Eskalation. Die USA halten nach wie vor militärische Mittel in der Region bereit. Die politischen Unwägbarkeiten — insbesondere Israels militärisches Vorgehen im Libanon und Irans Haltung zur Urananreicherung — lassen die Waffenruhe fragil erscheinen und schaffen anhaltenden Druck auf Risiko‑ und Sicherheitspreise.
Ökonomisch rücken die Folgen dieser politischen Unsicherheit für Inflation und EZB‑Politik in den Vordergrund: Höhere Energiepreise könnten die Europäische Zentralbank zu einer erneuten Straffung der Geldpolitik veranlassen, was Anleihenrenditen stützt. In den Berichten wurde betont, dass bestätigte deutsche Inflationsdaten zuletzt nur eine untergeordnete Rolle spielten; die Marktentwicklung wurde vorrangig von geopolitischen Nachrichten und Ölpreisbewegungen getrieben. Anleger bleiben damit in Habachtstellung und beobachten die Verhandlungsrunde in Pakistan sowie jegliche Eskalationszeichen im Nahen Osten.
BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 125,1EUR auf L&S Exchange (10. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
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