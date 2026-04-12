Politik im Clinch: Energiepreise treiben Logistikbranche in die Krise

Die Branchenvertretungen üben scharfe Kritik an der Bundesregierung: Notwendige Entscheidungen würden zu langsam getroffen und vorhandene Maßnahmen unzureichend umgesetzt. Sie fordern kurzfristige Entlastungen wie Preisdeckel oder Ausgleichszahlungen, niedrigere Energie- und Stromsteuern sowie die Abschaffung der CO2-Doppelbelastung im Straßengüterverkehr. Essentiell sei, dass Wirtschafts- und Finanzministerium aus parteipolitischen Auseinandersetzungen in politische Verantwortung wechselten; auch das Verkehrsministerium müsse stärker agieren.

Deutschland steht in einer politischen und wirtschaftlichen Bewährungsprobe: Zuspitzende Energiepreise, geopolitische Turbulenzen und innerkoalitionäre Streitereien verschärfen die Kostenkrise und belasten insbesondere Verkehrs- und Logistikunternehmen. Mehrere Verbände des Verkehrsgewerbes haben in einem offenen Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz eindringlich zu schnellem Handeln aufgerufen. Sie zeichnen ein alarmierendes Bild: Steigende Energie- und Betriebskosten, verschärft durch die Ölpreisentwicklung infolge des Iran-Konflikts, treiben Speditionen, Logistiker sowie Bus-, Taxi- und Mietwagenbetriebe an den Rand der Existenz. Bereits jetzt gebe es vermehrt Betriebsaufgaben und Insolvenzen; Versorgung, Mobilität und Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel.

Parallel präsentieren politische Akteure eigene, teils konträre Lösungsansätze. Die AfD-Bundestagsfraktion nutzte eine Klausurtagung, um ein Positionspapier mit markanten Forderungen zu verabschieden: Steuersenkungen, ein Wiedereinstieg in die Atomkraft, Gaslieferungen aus Russland und die Abschaffung der CO2-Abgabe. Ökonomisch hervorgehoben werden eine Anhebung des Grundfreibetrags und des Kinderfreibetrags sowie niedrigere Unternehmenssteuern, die durch Kürzungen bei klimaorientierten Projekten finanziert werden sollen. Dieses Programm polarisiert und zieht Proteste nach sich.

Innerhalb der Regierungskoalition verschärft sich der Streit über geeignete Entlastungsinstrumente. Die sächsische Union stellt sich hinter Wirtschaftsministerin Katherina Reiche und kritisiert SPD-Vorschläge wie eine Mobilitätsprämie oder eine befristete Energiesteuersenkung als teuer und wirkungsschwach. Die SPD will Entlastungen teilweise über eine Übergewinnsteuer für Energiekonzerne finanzieren; Reiche favorisiert eine temporäre Anhebung der Pendlerpauschale. Die sächsische CDU fordert zudem die Aussetzung der CO2-Bepreisung und gezielte Hilfen für energieintensive Betriebe.

Ökonomisch ergibt sich ein enges Spannungsfeld: Es besteht dringender Bedarf an schnellen, zielgerichteten Maßnahmen, um systemische Risiken zu vermeiden, zugleich müssen Finanzierbarkeit und Klimaziele gewahrt bleiben. Entscheidend sind Tempo, Koordination der Ministerien und die Fähigkeit, kurzfristige Hilfen mit langfristiger Wettbewerbs- und Klimapolitik zu versöhnen, um Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates zu erhalten.

Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 72,91EUR auf Ariva Indikation (10. April 2026, 20:17 Uhr) gehandelt.