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    Airbus: Lieferprobleme bei Pratt & Whitney bremsen Aktienrallye

    Airbus: Lieferprobleme bei Pratt & Whitney bremsen Aktienrallye
    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    Die Investmenthäuser RBC und UBS haben Anfang April ihre Einschätzungen zu Airbus trotz jüngster Rückschläge im operativen Umfeld größtenteils bestätigt, wenngleich mit unterschiedlichen Kurszielen und angepasstem Ausblick. Die kanadische Bank RBC hält an der Einstufung "Outperform" fest und signalisiert mit einem Kursziel von 225 Euro weiterhin höhere Ertragsphantasie. Analyst Ken Herbert verweist in einer Studie vom 9. April darauf, dass die anhaltenden Lieferschwierigkeiten bei Pratt & Whitney die Normalisierung der Airbus-Auslieferungen voraussichtlich weiter in das zweite Halbjahr 2026 verschieben werden. Vor dem Quartalsbericht steht vor allem das Liefervolumen für 2026 – rund 870 Flugzeuge – im Fokus der Anleger, das als Gradmesser für die Produktions-Erholung gilt.

    Die Schweizer Großbank UBS reduzierte ihr Kursziel leicht von 215 auf 210 Euro, beließ die Bewertung jedoch auf "Buy". Analyst Ian Douglas‑Pennant hat nach einem deutlich schwächeren ersten Quartal seine Auslieferungsschätzungen bis 2028 gesenkt. Die Anlegerstimmung habe sich zuletzt eingetrübt; ein negativer Quartalsbericht sei daher nicht auszuschließen. UBS sieht durch die vorübergehende Schließung der Straße von Hormus aktuell nur begrenzte direkte Auswirkungen auf Airbus, behält sich aber eine Neubewertung vor, falls die Ölpreise bis ins dritte Quartal hinein erhöht bleiben.

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    Beide Häuser teilen eine grundsätzlich positive Haltung gegenüber dem Flugzeugbauer, doch die Analysen spiegeln die wachsende Aufmerksamkeit für externe Risikotreiber: Lieferkettenstörungen bei Triebwerksherstellern, volatile Rohstoff‑ und Treibstoffpreise sowie geopolitische Spannungen, die Logistik und Kostenbasis belasten können. Kurzfristig dürften die Aktienkurse stärker auf konkrete Auslieferungszahlen und Margenhinweise im Quartalsbericht reagieren als auf längerfristige Markttrends wie die Erholung der Passagiernachfrage.

    Der Unterschied der Kursziele – 225 Euro bei RBC gegenüber 210 Euro bei UBS – reflektiert vor allem unterschiedliche Einschätzungen zum Tempo der Erholung und zur Nachhaltigkeit der Margen. Anleger sollten kurzfristig stärker auf Guidance und Managementkommentare achten als auf makroökonomische Indikatoren, da operative Engpässe die Quartalszahlen dominieren können. Sollte Pratt & Whitney die Rückstände schneller aufholen als erwartet, eröffnen sich für Airbus deutliche Kurspotenziale. Bleiben die Probleme jedoch bestehen oder verschärfen sich geopolitische Spannungen, drohen weitere Gewinnwarnungen und Kurskorrekturen. Kurzfristig bleibt daher eine erhöhte Volatilität der Aktie im Markt weiter wahrscheinlich.



    Airbus

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    ISIN:NL0000235190WKN:938914

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 170,5EUR auf Tradegate (10. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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