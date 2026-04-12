Airbus: Lieferprobleme bei Pratt & Whitney bremsen Aktienrallye

Die Investmenthäuser RBC und UBS haben Anfang April ihre Einschätzungen zu Airbus trotz jüngster Rückschläge im operativen Umfeld größtenteils bestätigt, wenngleich mit unterschiedlichen Kurszielen und angepasstem Ausblick. Die kanadische Bank RBC hält an der Einstufung "Outperform" fest und signalisiert mit einem Kursziel von 225 Euro weiterhin höhere Ertragsphantasie. Analyst Ken Herbert verweist in einer Studie vom 9. April darauf, dass die anhaltenden Lieferschwierigkeiten bei Pratt & Whitney die Normalisierung der Airbus-Auslieferungen voraussichtlich weiter in das zweite Halbjahr 2026 verschieben werden. Vor dem Quartalsbericht steht vor allem das Liefervolumen für 2026 – rund 870 Flugzeuge – im Fokus der Anleger, das als Gradmesser für die Produktions-Erholung gilt.

Die Schweizer Großbank UBS reduzierte ihr Kursziel leicht von 215 auf 210 Euro, beließ die Bewertung jedoch auf "Buy". Analyst Ian Douglas‑Pennant hat nach einem deutlich schwächeren ersten Quartal seine Auslieferungsschätzungen bis 2028 gesenkt. Die Anlegerstimmung habe sich zuletzt eingetrübt; ein negativer Quartalsbericht sei daher nicht auszuschließen. UBS sieht durch die vorübergehende Schließung der Straße von Hormus aktuell nur begrenzte direkte Auswirkungen auf Airbus, behält sich aber eine Neubewertung vor, falls die Ölpreise bis ins dritte Quartal hinein erhöht bleiben.