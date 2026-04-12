Jungheinrich: Berenberg bleibt 'Buy' – Kursziel fällt, Rückkauf geplant

Parallel dazu hat Jungheinrich die Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung am 19. Mai 2026 in Hamburg bekanntgegeben; die Versammlung findet virtuell statt. Auf der Tagesordnung stehen die Vorlage des Jahres- und Konzernabschlusses 2025, Beschlussvorschläge zur Gewinnverwendung sowie klassische Corporate-Governance-Punkte wie Entlastungen, Wahl des Abschlussprüfers und Billigung des Vergütungsberichts. Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem ausgewiesenen Bilanzgewinn von 45,105 Mio. Euro Dividenden in Höhe von 0,27 Euro je Stammaktie und 0,29 Euro je Vorzugsaktie zu zahlen; der Rest soll in andere Gewinnrücklagen eingestellt werden.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für den Lagertechnik- und Logistikspezialisten Jungheinrich von 46 auf 42 Euro gesenkt, die Anlageempfehlung „Buy“ jedoch bestätigt. Analyst Lasse Stueben begründet die Herabsetzung damit, dass die Aktie trotz eines Ende März abgegebenen, überraschend optimistischen Ausblicks derzeit nahezu auf dem Bewertungsniveau eines Zehnjahrestiefs gehandelt werde. Damit biete die Aktie nach seiner Einschätzung ein attraktives Chance-Risiko-Profil, wenngleich Risiken bestünden: Insbesondere die Prognostizierbarkeit einer zyklischen Erholung werde durch geopolitische Unsicherheiten, etwa den Iran-Konflikt, belastet.

Ein bedeutender Agendapunkt ist die erneute Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Vorzugsaktien bis zu einem anteiligen Grundkapitalbetrag von 4,8 Mio. Euro (rund 4,7 % des Kapitals), mit der langfristigen Obergrenze, dass Eigenbestand zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals betragen darf. Die erworbenen Aktien können u. a. eingezogen, börslich oder im Rahmen eines Angebots veräußert oder als Gegenleistung bei Unternehmenserwerben eingesetzt werden. Verkäufe unter Ausschluss des Bezugsrechts sind vorgesehen, jedoch gedeckelt: maximal 10 % des Grundkapitals bei einer Veräußerung und insgesamt bis zu 20 % in Kombination mit anderen zulässigen Maßnahmen. Vorstand und Aufsichtsrat betonen die Flexibilität, die solche Ermächtigungen für Finanzierung und M&A-Strategie schaffen.

Weiteres Kapitel auf der Agenda: eine Satzungsänderung zur Ermöglichung elektronischer Einberufungen von Aufsichtsratssitzungen sowie Neuwahlen für den Aufsichtsrat. Vorgeschlagen sind Antoinette P. Aris, Beate Klose und Andreas Umbach; für Umbach ist die Kandidatur mit dem Vorschlag verbunden, ihn zum Vorsitzenden zu wählen.

Die Hauptversammlung wird ausschließlich virtuell abgehalten; physische Teilnahme ist ausgeschlossen. Stammaktionäre können ihr Stimmrecht per Briefwahl oder über bevollmächtigte Vertreter ausüben. Wichtige Fristen: Nachweisstichtag für Aktionärsrechte ist der 27. April 2026, Anmeldeschluss der 12. Mai 2026. Jungheinrich informiert zudem umfassend über Datenschutzregelungen im Zusammenhang mit der virtuellen Versammlung.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,14 % und einem Kurs von 28,94EUR auf Tradegate (10. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.