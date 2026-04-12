Gewinnsaison gegen Zinsen: Diese zwei Wochen entscheiden die Märkte

In den kommenden zwei Wochen dominieren Unternehmensberichte und konjunkturelle Schlüsseltermine die Agenda von Investoren und Märkten. Die Berichtssaison erreicht ihren Höhepunkt: Europäische Industrie- und Konsumwerte sowie US‑Banken und Technologiekonzerne legen Quartalszahlen vor. Zu den markanten Terminen zählen Quartalsberichte und Hauptversammlungen von Instituten wie JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley sowie Großkonzernen wie Mercedes‑Benz, Nestlé, LVMH, Intel, Tesla und Roche. Die Bandbreite reicht von Industriezulieferern über Konsumgüter bis hin zu Halbleiter- und Luftfahrtwerten – eine Phase, in der Gewinn- und Umsatzrevisionen die Richtung an den Börsen vorgeben können.

Parallel dazu stehen zahlreiche Inflations- und Produktionsdaten auf dem Kalender: US‑Verbraucherpreise am 10. April und Erzeugerpreise später in der Woche werden als Wegweiser für die US‑Geldpolitik gesehen. In Europa rücken endgültige Verbraucherpreis‑ und Industrieproduktionsdaten ebenso wie die S&P‑Global‑PMI‑Fragmente (Flash‑PMI) am 23. April in den Fokus – Indikatoren, die Aufschluss über die aktuelle Nachfragedynamik und die Persistenz von Inflationsrisiken geben. China veröffentlicht am 16. April das BIP für das erste Quartal sowie umfassende Industrie‑ und Einzelhandelsdaten; das Resultat könnte die globale Wachstumserwartung und Rohstoffmärkte beeinflussen.