Julius Bär zahlt CHF 2.60 Dividende – CFO-Abgang und Neuwahlen

Zudem genehmigte die Versammlung die zulässigen Vergütungsobergrenzen: den maximalen Gesamtbetrag für den Verwaltungsrat für die Amtsdauer 2026–2027 sowie verschiedene Komponenten der Geschäftsleitungsvergütung, darunter die variablen Barvergütungen für 2025, die anteilsbasierten Zuteilungen für 2026 und die maximale fixe Vergütung für 2027. Satzungsänderungen, darunter die Einführung eines Kapitalbands, fanden ebenfalls Zustimmung.

Die Julius Bär Gruppe hat an der ordentlichen Generalversammlung vom 9. April 2026 sämtliche Anträge des Verwaltungsrats gebilligt. Die Jahres- und Konzernrechnung 2025 sowie der Nachhaltigkeitsbericht 2025 wurden genehmigt; der Vergütungsbericht erhielt in einer konsultativen Abstimmung Zustimmung. Die Aktionäre stimmten der Verwendung des Bilanzgewinns und einer Dividende von CHF 2.60 je Namenaktie zu; Auszahlung erfolgt ab 15. April 2026, die Dividende unterliegt der schweizerischen Verrechnungssteuer. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung wurden für das Geschäftsjahr 2025 entlastet.

Personell bestätigte die Generalversammlung den Verwaltungsratspräsidenten Noel Quinn und die bestehenden Mitglieder Bruce Fletcher, Jürg Hunziker, Kathryn Shih, Tomas Varela Muiña und Eunice Zehnder‑Lai je für ein Jahr. Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurden die unabhängigen Mitglieder Urban Angehrn und Colin Bell. Als Mitglieder des nun aufgespaltenen Nominierungs‑ und Vergütungsgremiums wurde Bruce Fletcher ebenso wie Kathryn Shih und Eunice Zehnder‑Lai in den Vergütungsausschuss berufen. KPMG AG wurde als Revisionsstelle wiedergewählt; Dr. Marc Nater wurde als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zur Generalversammlung 2027 bestätigt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden auf der Konzernwebsite publiziert.

Am 10. April 2026 teilte Julius Bär ausserdem eine Ad‑hoc‑Mitteilung mit: Evie Kostakis, Chief Financial Officer, wird ihre Funktion im Zuge eines geordneten Übergangs verlassen, um eine neue internationale Führungsposition ausserhalb des Unternehmens anzutreten. Kostakis bleibt voraussichtlich bis Ende 2026 im Amt; eine Nachfolgeregelung sei bereits eingeleitet. CEO Stefan Bollinger würdigte Kostakis‘ 13‑jährige Tätigkeit bei Julius Bär, darunter sechs Jahre als stellvertretende CFO und seit 2022 als Group CFO. Unter ihrer Leitung seien das Finanzierungsprofil diversifiziert, die operative Effizienz gesteigert und die digitale Transformation im Finanzbereich vorangetrieben worden.

Julius Bär, mit Hauptsitz in Zürich und verwalteten Vermögen von CHF 521 Milliarden per Ende 2025, ist in rund 25 Ländern an etwa 60 Standorten präsent und an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker: BAER).

Die Beschlüsse signalisieren Anlegern Kontinuität in Strategie und Governance: Dividendenbestätigung kombiniert mit fixierten Vergütungsrahmen soll Vertrauen in nachhaltiges Ertragsmodell und diszipliniertes Kostenmanagement stärken. Der Rücktritt der CFO wird zwar als Verlust in der Finanzführung bewertet, doch die angekündigte Übergangsfrist und die bereits gestartete Nachfolgesuche minimieren kurzfristige Unsicherheiten. Für den weiteren Kurs von Julius Bär dürfte entscheidend sein, wie rasch die Nachfolge kommuniziert wird. Investoren beobachten.

Die Julius Baer Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 67,85EUR auf Lang & Schwarz (10. April 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.