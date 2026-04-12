    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGSW Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu GSW Immobilien
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    GSW-HV am 20.5.: 1,40€ Dividende, 10% Aktienrückkauf & Aufsichtsrat-Wechsel

    Die GSW Immobilien AG hat die Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am 20. Mai 2026 in Bochum eingeladen und korrigierte zugleich eine frühere Bekanntmachung; die Einberufung erfolgt zur europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG. Vorstand und Aufsichtsrat legen eine weitreichende Tagesordnung vor, die sowohl klassische Regularien als auch strategische Beschlüsse umfasst.

    Finanziell im Fokus steht der Verwendungsvorschlag des Bilanzgewinns 2025: Aus einem Bilanzgewinn von 591,94 Mio. EUR soll eine Dividende von 1,40 EUR je Stückaktie ausgeschüttet werden. Bei derzeit 56.676.960 dividendenberechtigten Aktien entspricht dies einer Ausschüttung von rund 79,35 Mio. EUR; der verbleibende Betrag von etwa 512,6 Mio. EUR wird als Gewinnvortrag ausgewiesen. Die Auszahlung ist für den 25. Mai 2026 vorgesehen. Der Vorschlag beruht auf dem zum Einberufungszeitpunkt bekannten Aktienbestand; etwaige Veränderungen werden in der Versammlung berücksichtigt.

    Zu den routinemäßigen Punkten zählen die Vorlagen zum Jahresabschluss und Lagebericht 2025 (nur Vorlage, keine Beschlussfassung nötig) sowie die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025. Der Aufsichtsrat schlägt PricewaterhouseCoopers (PwC) als Abschlussprüfer für 2026 vor.

    Bedeutende Personalentscheidungen stehen an: Mit Beendigung der Hauptversammlung enden Mandate von Christoph Schauerte und – durch Niederlegung – Philipp Späth. Zur Neubesetzung des Aufsichtsrats schlägt das Gremium Eva Weiß (BUWOG Bauträger GmbH) und Bastian Bünsow (Leiter Core Tax, Vonovia SE) vor. In den Lebensläufen und Zuordnungshinweisen betont die Einladung die engen personellen und konzernseitigen Verknüpfungen zur Vonovia SE/Deutsche Wohnen-Gruppe, die maßgebliche Stimmrechtspositionen hält.

    Strategisch relevant ist die Vorlage zur Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals (Laufzeit bis 19. Mai 2031). Die Ermächtigung sieht verschiedene Erwerbs- und Verwendungswege vor – von Kaufangeboten über Tauschangebote bis hin zur Einziehung und Verwendung für M&A-Transaktionen oder zur Bedienung von Wandel- und Optionsrechten – unter Beachtung gesetzlicher Limite und Gleichbehandlungsprinzipien.

    Weitere Beschlussvorschläge betreffen die Satzungsanpassung für elektronische Aktien gemäß ZuFinG/eWpG, die Bereinigung nicht mehr börsenrelevanter Regelungen (§13) sowie die ersatzlose Streichung technischer Aufsichtsratstextpassagen (§9).

    Organisatorisch weist GSW auf Fristen hin: Nachweisstichtag ist der 28. April 2026; Anmeldeschluss mit Depotnachweis ist der 13. Mai 2026. Stimmen können per Vollmacht, durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter oder per Briefwahl (bis 19. Mai 2026) ausgeübt werden. Eine Übertragung der Versammlung per Internet ist nicht vorgesehen.



    GSW Immobilien

    0,00 %
    +8,33 %
    0,00 %
    0,00 %
    -17,81 %
    -21,05 %
    -38,14 %
    -15,53 %
    +233,38 %
    ISIN:DE000GSW1111WKN:GSW111

    Die GSW Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 65,00EUR auf Hamburg (10. April 2026, 14:40 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    GSW-HV am 20.5.: 1,40€ Dividende, 10% Aktienrückkauf & Aufsichtsrat-Wechsel Die GSW Immobilien AG hat die Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am 20. Mai 2026 in Bochum eingeladen und korrigierte zugleich eine frühere Bekanntmachung; die Einberufung erfolgt zur europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG. Vorstand und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     