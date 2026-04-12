GSW-HV am 20.5.: 1,40€ Dividende, 10% Aktienrückkauf & Aufsichtsrat-Wechsel

Finanziell im Fokus steht der Verwendungsvorschlag des Bilanzgewinns 2025: Aus einem Bilanzgewinn von 591,94 Mio. EUR soll eine Dividende von 1,40 EUR je Stückaktie ausgeschüttet werden. Bei derzeit 56.676.960 dividendenberechtigten Aktien entspricht dies einer Ausschüttung von rund 79,35 Mio. EUR; der verbleibende Betrag von etwa 512,6 Mio. EUR wird als Gewinnvortrag ausgewiesen. Die Auszahlung ist für den 25. Mai 2026 vorgesehen. Der Vorschlag beruht auf dem zum Einberufungszeitpunkt bekannten Aktienbestand; etwaige Veränderungen werden in der Versammlung berücksichtigt.

Die GSW Immobilien AG hat die Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am 20. Mai 2026 in Bochum eingeladen und korrigierte zugleich eine frühere Bekanntmachung; die Einberufung erfolgt zur europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG. Vorstand und Aufsichtsrat legen eine weitreichende Tagesordnung vor, die sowohl klassische Regularien als auch strategische Beschlüsse umfasst.

Zu den routinemäßigen Punkten zählen die Vorlagen zum Jahresabschluss und Lagebericht 2025 (nur Vorlage, keine Beschlussfassung nötig) sowie die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025. Der Aufsichtsrat schlägt PricewaterhouseCoopers (PwC) als Abschlussprüfer für 2026 vor.

Bedeutende Personalentscheidungen stehen an: Mit Beendigung der Hauptversammlung enden Mandate von Christoph Schauerte und – durch Niederlegung – Philipp Späth. Zur Neubesetzung des Aufsichtsrats schlägt das Gremium Eva Weiß (BUWOG Bauträger GmbH) und Bastian Bünsow (Leiter Core Tax, Vonovia SE) vor. In den Lebensläufen und Zuordnungshinweisen betont die Einladung die engen personellen und konzernseitigen Verknüpfungen zur Vonovia SE/Deutsche Wohnen-Gruppe, die maßgebliche Stimmrechtspositionen hält.

Strategisch relevant ist die Vorlage zur Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals (Laufzeit bis 19. Mai 2031). Die Ermächtigung sieht verschiedene Erwerbs- und Verwendungswege vor – von Kaufangeboten über Tauschangebote bis hin zur Einziehung und Verwendung für M&A-Transaktionen oder zur Bedienung von Wandel- und Optionsrechten – unter Beachtung gesetzlicher Limite und Gleichbehandlungsprinzipien.

Weitere Beschlussvorschläge betreffen die Satzungsanpassung für elektronische Aktien gemäß ZuFinG/eWpG, die Bereinigung nicht mehr börsenrelevanter Regelungen (§13) sowie die ersatzlose Streichung technischer Aufsichtsratstextpassagen (§9).

Organisatorisch weist GSW auf Fristen hin: Nachweisstichtag ist der 28. April 2026; Anmeldeschluss mit Depotnachweis ist der 13. Mai 2026. Stimmen können per Vollmacht, durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter oder per Briefwahl (bis 19. Mai 2026) ausgeübt werden. Eine Übertragung der Versammlung per Internet ist nicht vorgesehen.

Die GSW Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 65,00EUR auf Hamburg (10. April 2026, 14:40 Uhr) gehandelt.