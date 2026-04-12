SMT Scharf: Umsatz steigt, EBIT bricht ein – Rettung durch Elektrifizierung?

Trotz Umsatzwachstums geriet die Profitabilität unter Druck: Das operative Ergebnis (EBIT) sank auf 2,6 Mio. EUR (2024: 4,8 Mio. EUR), die EBIT-Marge fiel auf 2,6 % (2024: 4,7 %). Das Ergebnis je Aktie verzeichnete mit -0,81 EUR einen Verlust gegenüber 1,02 EUR im Vorjahr. Der Auftragseingang reduzierte sich deutlich auf 88,6 Mio. EUR (2024: 103,9 Mio. EUR), der Auftragsbestand lag zum Jahresende bei 26,9 Mio. EUR (31.12.2024: 31,5 Mio. EUR). Das Neuanlagengeschäft schrumpfte leicht um 2,2 % auf 44,0 Mio. EUR, während das Ersatzteile- und Servicegeschäft deutlich um 19,8 % auf 59,8 Mio. EUR zulegte – ein Indiz für stabile Aftermarket-Erlöse.

Die SMT Scharf AG hat für das Geschäftsjahr 2025 finale Zahlen vorgelegt, die ein gemischtes Bild zeichnen: Der Konzernumsatz stieg um 9,4 % auf 103,9 Mio. EUR und lag damit im im August 2025 angepassten Prognosekorridor (100–120 Mio. EUR). Treiber der Umsatzsteigerung waren vor allem die erstmalige Vollkonsolidierung des Joint Ventures Shandong Xinsha Monorail sowie ein spürbares Wachstum im Segment Tunnellogistik. China bleibt mit einem Anteil von 55,3 % (57,5 Mio. EUR) der wichtigste Absatzmarkt.

Segment- und Regionalstruktur bleiben konzentriert: Der Kohlebergbau trug 77,4 % zum Umsatz bei (80,4 Mio. EUR), auch bedingt durch die Xinsha-Konsolidierung; das Tunnelsegment wuchs auf 12,0 Mio. EUR, getragen von einem Großprojekt im Nahen Osten. Der Mineralbergbau und sonstige Industrien bleiben kleinere Säulen. Russland-Geschäft ist angesichts anhaltender Sanktionen zurückgegangen.

Der Vorstand betont die Strategie 2026: Schwerpunkt ist die Entwicklung emissionsarmer Transportlösungen (leichte Elektrofahrzeuge, batteriebetriebene Monorails) sowie die Optimierung der internationalen Konzernstrukturen, um profitables Wachstum zu ermöglichen. Für 2026 prognostiziert SMT Scharf einen Konzernumsatz zwischen 95 Mio. EUR und 115 Mio. EUR sowie ein EBIT von 1–2 Mio. EUR; die Prognose berücksichtigt erwartete einmalige Effekte aus der strategischen Neuausrichtung.

Parallel zur Berichterstattung lädt SMT Scharf zur ordentlichen Hauptversammlung am 19. Mai 2026 ein. Auf der Agenda stehen Entlastungen, die Wahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern (vorgeschlagen: Jian Liu und Hui Guo, beide mit Verbindungen zum Großaktionär Yankuang), die Bestellung des Abschlussprüfers (Rödl & Partner) sowie die Billigung des Vergütungsberichts und eines überarbeiteten Vorstandsvergütungssystems. Letzteres erweitert KPI‑Gestaltungsmöglichkeiten und öffnet die Vergütungsteile STI/LTI für Aktienelemente.

Fazit: Umsatzwachstum und strategische Neuausrichtung stehen einer schwächeren Profitabilität und rückläufigen Auftragseingängen gegenüber. Entscheidend wird 2026 die Umsetzung der Elektrifizierungsstrategie und die Stabilisierung der Margen sein.

Die SMT Scharf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 8,60EUR auf Tradegate (10. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.