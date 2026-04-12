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    Oberleitung fällt auf ICE

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    Reparatur dauert an

    Für Sie zusammengefasst
    • Oberleitung gerissen an Berlin–München Strecke
    • Züge über Dessau umgeleitet 30–50 min Verzögerung
    • Stelle eingleisig befahrbar, Reparaturen dauern an
    Oberleitung fällt auf ICE - Reparatur dauert an
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ZAHNA-ELSTER (dpa-AFX) - Nach der gerissenen Oberleitung auf der wichtigen Bahnstrecke Berlin-München müssen sich Fahrgäste am Sonntag weiterhin auf eine längere Reisezeit einstellen. Die Reparaturarbeiten dauern an, wie eine Bahnsprecherin am Morgen der Deutschen Presse-Agentur sagte. Ob die Strecke noch am Sonntag wieder komplett freigegeben wird oder erst am Montag, stehe noch nicht fest.

    Am Samstag war eine Oberleitung bei Zahna-Elster in Sachsen-Anhalt gerissen und auf einen ICE gefallen. Hunderte Reisende saßen stundenlang fest. Zwei von ihnen wurden laut Bahn leicht verletzt.

    Seit Samstagabend sei die Strecke an der betroffenen Stelle wieder eingleisig befahrbar, sagte die Sprecherin. Züge werden demnach auch über Dessau umgeleitet. Die Bahn sprach am Morgen von einer Verspätung von 30 bis 50 Minuten. "Unser Personal vor Ort arbeitet unter Hochdruck an der Beseitigung der Störung", heißt es auf der Webseite./cht/DP/zb





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    Oberleitung fällt auf ICE Reparatur dauert an Nach der gerissenen Oberleitung auf der wichtigen Bahnstrecke Berlin-München müssen sich Fahrgäste am Sonntag weiterhin auf eine längere Reisezeit einstellen. Die Reparaturarbeiten dauern an, wie eine Bahnsprecherin am Morgen der Deutschen …
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