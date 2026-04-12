Amazon – der Gewinner 2026

Amazons CEO hat seinen „Letter to Shareholder“ veröffentlicht. Besonders relevant für die Aktie sind zwei Zahlen: AWS kommt im K.I.-Geschäft inzwischen auf eine annualisierte Umsatzrate von mehr als 15 Milliarden Dollar, zugleich peilt Amazon für 2026 Investitionen von rund 200 Milliarden Dollar an, größtenteils für K.I.-Infrastruktur. Reuters berichtete zusätzlich, dass das Geschäft mit Graviton-, Trainium- und Nitro-Chips inzwischen auf mehr als 20 Milliarden Dollar annualisierten Umsatz kommt. Die Aktie konnte in der vergangenen Woche deutlich zulegen. Wir sind mit dem Call WKN MJ85E6 dabei.

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Auch Meta ist kurzfristig wieder gesucht. Mit „Muse Spark“ hat der Konzern das erste Modell aus seinem neuen K.I- Superintelligence-Team vorgestellt, kurz darauf folgte ein zusätzlicher Cloud-Vertrag mit CoreWeave über 21 Milliarden Dollar bis Ende 2032. Meta versucht nicht mehr nur, bei K.I.-Modellen technologisch aufzuholen, sondern sich die dafür nötige Rechenleistung in großem Stil zu sichern. Wir haben am Mittwoch unseren Meta-Call in WKN WA0Z64 „getauscht“.