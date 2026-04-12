Pakistan ruft USA und Iran zu Festhalten an Waffenruhe auf

ISLAMABAD (dpa-AFX) - Nach den direkten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran unter Vermittlung Pakistans hat der pakistanische Außenminister Ishaq Dar die beiden Parteien aufgerufen, an ihrer Verpflichtung zu einer Waffenruhe festzuhalten. Man hoffe, dass beide Seiten "dauerhaften Frieden und Wohlstand für die gesamte Region und darüber hinaus" erreichen würden, teilte Dar mit.

Nach stundenlangen Verhandlungen waren die Gespräche am Sonntagmorgen zunächst ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen. Ob und wann es zu weiteren Verhandlungen kommt, war zunächst unklar.