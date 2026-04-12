Cashflow für Anleger
Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?
Eine Rendite von +5,30 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.
Zurich Insurance Group ist ein globaler Versicherer mit Fokus auf Schaden-, Lebens- und Unfallversicherungen sowie Risikomanagement für Privat- und Firmenkunden. Starke Position in Europa und Nordamerika. Wichtige Konkurrenten: Allianz, AXA, Generali, Swiss Re. USP: hohe Kapitalstärke, starke Industrieversicherung (Zurich Global Corporate), ausgeprägte Nachhaltigkeits- und ESG-Positionierung.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Zurich Insurance Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Zurich Insurance Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,30 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+9,78 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 15,32 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Zurich Insurance Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +83,04 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Zurich Insurance Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,30 %.
Mit +5,30 % Dividendenrendite bietet Zurich Insurance Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +9,78 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Zurich Insurance Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,30 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 15,32.
Zurich Insurance Group weißt eine Marktkapitalisierung von 93,36 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,30 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Zurich Insurance Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.04.2026
Einen ganz starken Börsentag erlebt die Zurich Insurance Group Aktie. Mit einer Performance von +1,79 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +5,30 %, eine Investition von etwa 226.416€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|1,900000
|+11,76 %
|+5,30 %
|2025
|1,700000
|+15,69 %
|+4,86 %
|2024
|1,469500
|+12,82 %
|+5,68 %
|2023
|1,302500
|+9,32 %
|+5,22 %
|2022
|1,191500
|0,00 %
|+4,87 %
Warum Zurich Insurance Group für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +5,30 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +9,78 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 15,32
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen