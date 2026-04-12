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    Autolobby unterstützt Reiche im Regierungsstreit

    Wirtschaft - Autolobby unterstützt Reiche im Regierungsstreit
    Foto: Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verband der Automobilindustrie (VDA) unterstützt Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) im aktuellen Streit um die Reformpolitik der Bundesregierung.

    VDA-Präsidentin Hildegard Müller sagte der "Bild am Sonntag": "Bundeswirtschaftsministerin Reiche argumentiert zu Recht, dass Wachstum die Grundlage für unsere soziale Marktwirtschaft ist und dass dafür eine strukturelle Neuaufstellung notwendig ist - ohne weitere Belastungen des Haushalts."

    Müller fügte hinzu: "Die Vorschläge, wie beispielsweise das Vorziehen der Senkung der Körperschaftssteuer, die pragmatische Energiepolitik und die ehrliche Kommunikation gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, dass mehr und länger arbeiten Realität werden wird - sind daher folgerichtig und notwendig." Deutschland habe einen gewaltigen Reformbedarf in allen Bereichen: "Hier reichen keine kleinen Schritte, hier braucht es den großen Wurf, ein Um- und Neudenken und vor allem den Mut, Veränderungen durchzusetzen, nur so sichern wir Wachstum, Wohlstand und Arbeitsplätze."



    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Autolobby unterstützt Reiche im Regierungsstreit Der Verband der Automobilindustrie (VDA) unterstützt Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) im aktuellen Streit um die Reformpolitik der Bundesregierung.VDA-Präsidentin Hildegard Müller sagte der "Bild …
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