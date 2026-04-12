Autolobby unterstützt Reiche im Regierungsstreit

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verband der Automobilindustrie (VDA) unterstützt Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) im aktuellen Streit um die Reformpolitik der Bundesregierung.



VDA-Präsidentin Hildegard Müller sagte der "Bild am Sonntag": "Bundeswirtschaftsministerin Reiche argumentiert zu Recht, dass Wachstum die Grundlage für unsere soziale Marktwirtschaft ist und dass dafür eine strukturelle Neuaufstellung notwendig ist - ohne weitere Belastungen des Haushalts."





Müller fügte hinzu: "Die Vorschläge, wie beispielsweise das Vorziehen der Senkung der Körperschaftssteuer, die pragmatische Energiepolitik und die ehrliche Kommunikation gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, dass mehr und länger arbeiten Realität werden wird - sind daher folgerichtig und notwendig." Deutschland habe einen gewaltigen Reformbedarf in allen Bereichen: "Hier reichen keine kleinen Schritte, hier braucht es den großen Wurf, ein Um- und Neudenken und vor allem den Mut, Veränderungen durchzusetzen, nur so sichern wir Wachstum, Wohlstand und Arbeitsplätze."





