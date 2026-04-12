Schwedische Küstenwache durchsucht Schiff

YSTAD (dpa-AFX) - Wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen Umweltgesetze hat die schwedische Küstenwache ein Frachtschiff vor der Südküste Schwedens gestoppt. Das unter der Flagge Panamas fahrende Schiff soll vor der Hafenstadt Ystad Kohlenrückstände in die Ostsee gespült haben, wie die Küstenwache mitteilte. Am Sonntagmorgen sei der Frachter "Hui Yuan" im Auftrag der Staatsanwaltschaft geentert worden.

Ein Flugzeug der Küstenwache habe bei der Überwachung der Ostsee am Samstag festgestellt, dass von dem Frachter Kohlenrückstände ins Meer geleitet worden seien. "Dies stellt einen Verstoß gegen das Umweltgesetz dar", heißt es in der Mitteilung.