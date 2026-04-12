Cashflow für Anleger
Diese Aktie zahlt satte +5,56 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
Mit einer Dividendenrendite von +5,56 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
Hikma Pharmaceuticals ist ein globaler Generika- und Spezialpharmahersteller mit Fokus auf injizierbare Arzneien, orale Generika und Markenprodukte, stark im Nahen Osten/USA. Hauptkonkurrenten sind Teva, Sandoz, Viatris, Fresenius Kabi. Stärken: hohe Sterilkompetenz, breite Krankenhauspräsenz, starke Position in MENA, flexible Lohnfertigung und Nischenportfolios bei schwer herstellbaren Injectables.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Hikma Pharmaceuticals nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Hikma Pharmaceuticals gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,56 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+13,60 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 7,70 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Hikma Pharmaceuticals investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -46,06 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Hikma Pharmaceuticals verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,56 %.
Mit +5,56 % Dividendenrendite bietet Hikma Pharmaceuticals ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +13,60 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Hikma Pharmaceuticals für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,56 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 7,70.
Hikma Pharmaceuticals weißt eine Marktkapitalisierung von 3,30 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,56 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Hikma Pharmaceuticals Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.04.2026
Einen ganz starken Börsentag erlebt die Hikma Pharmaceuticals Aktie. Mit einer Performance von +0,46 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +5,56 %, eine Investition von etwa 215.828€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|0,960861
|+11,52 %
|+5,56 %
|2025
|0,861601
|+12,14 %
|+3,27 %
|2024
|0,768337
|+22,14 %
|+3,07 %
|2023
|0,629037
|+23,83 %
|+2,63 %
|2022
|0,507990
|0,00 %
|+2,33 %
Warum Hikma Pharmaceuticals für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +5,56 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +13,60 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 7,70
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen