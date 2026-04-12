    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHikma Pharmaceuticals AktievorwärtsNachrichten zu Hikma Pharmaceuticals

    Cashflow für Anleger

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diese Aktie zahlt satte +5,56 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

    Mit einer Dividendenrendite von +5,56 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.

    Cashflow für Anleger - Diese Aktie zahlt satte +5,56 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
    Foto: adobe.stock.com

    Hikma Pharmaceuticals ist ein globaler Generika- und Spezialpharmahersteller mit Fokus auf injizierbare Arzneien, orale Generika und Markenprodukte, stark im Nahen Osten/USA. Hauptkonkurrenten sind Teva, Sandoz, Viatris, Fresenius Kabi. Stärken: hohe Sterilkompetenz, breite Krankenhauspräsenz, starke Position in MENA, flexible Lohnfertigung und Nischenportfolios bei schwer herstellbaren Injectables.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Hikma Pharmaceuticals nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Hikma Pharmaceuticals gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,56 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +13,60 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 7,70 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Hikma Pharmaceuticals investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -46,06 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Hikma Pharmaceuticals verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,56 %.
    Mit +5,56 % Dividendenrendite bietet Hikma Pharmaceuticals ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +13,60 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Hikma Pharmaceuticals für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,56 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 7,70.
    Hikma Pharmaceuticals weißt eine Marktkapitalisierung von 3,30 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,56 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Hikma Pharmaceuticals Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.04.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Hikma Pharmaceuticals Aktie. Mit einer Performance von +0,46 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +5,56 %, eine Investition von etwa 215.828 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 0,960861 +11,52 % +5,56 %
    2025 0,861601 +12,14 % +3,27 %
    2024 0,768337 +22,14 % +3,07 %
    2023 0,629037 +23,83 % +2,63 %
    2022 0,507990 0,00 % +2,33 %

    Warum Hikma Pharmaceuticals für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +5,56 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +13,60 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 7,70
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Hikma Pharmaceuticals

    +0,46 %
    +0,99 %
    +9,43 %
    -17,63 %
    -32,21 %
    -24,16 %
    -46,06 %
    -47,28 %
    +149,34 %
    ISIN:GB00B0LCW083WKN:A0HG69

    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Cashflow für Anleger Diese Aktie zahlt satte +5,56 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal? Mit einer Dividendenrendite von +5,56 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     