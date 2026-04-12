Diese Aktie zahlt satte +5,56 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

Hikma Pharmaceuticals ist ein globaler Generika- und Spezialpharmahersteller mit Fokus auf injizierbare Arzneien, orale Generika und Markenprodukte, stark im Nahen Osten/USA. Hauptkonkurrenten sind Teva, Sandoz, Viatris, Fresenius Kabi. Stärken: hohe Sterilkompetenz, breite Krankenhauspräsenz, starke Position in MENA, flexible Lohnfertigung und Nischenportfolios bei schwer herstellbaren Injectables.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Hikma Pharmaceuticals nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Hikma Pharmaceuticals gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,56 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +13,60 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 7,70 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Hikma Pharmaceuticals investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -46,06 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Hikma Pharmaceuticals verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,56 %.

Mit +5,56 % Dividendenrendite bietet Hikma Pharmaceuticals ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +13,60 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Hikma Pharmaceuticals für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,56 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 7,70.

Hikma Pharmaceuticals weißt eine Marktkapitalisierung von 3,30 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,56 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.