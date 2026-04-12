Top-Artikel der Kalenderwoche 15/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Gleich zwei Schlüsselpositionen werden neu besetzt. Der Markt reagiert empfindlich auf den Umbruch an der Spitze.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Symrise AG!

Eine satte Dividendenrendite mit stabilem Cashflow kommt aus Finnland.

Google macht Gemini in sensiblen Situationen sichtbarer und direkter. Mit neuen Krisenhilfen rückt es näher an reale Unterstützung heran.

Der Bundestag hat die Riester-Rente faktisch beerdigt. Der Nachfolger startet 2027 – günstiger, flexibler, für mehr Menschen. Für einen Anbieter könnte die Reform besonders lukrativ werden.

Die Aktie von Burgerbrater McDonald's ist in den vergangenen Wochen stark unter Druck geraten, jetzt empfiehlt Oppenheimer den Dividendenaristokrat zum Kauf.

Die Aktie des Halbleiterausrüsters hat in den vergangenen Jahren kaum einen Anlegerwunsch offen gelassen. Damit könnte es jetzt vorbei sein!

Das Motorengeschäft schwächelt noch, doch Berenberg sieht bei Deutz mehr Marge, neue Fantasie durch Frerk und Rückenwind aus Energie und Verteidigung. Reicht das für den nächsten Kursschub?

Neue Führung, neue Hoffnung. Doch Jefferies zweifelt: Können die Neuen wirklich liefern?

Zwei TUI-Kreuzfahrtschiffe stecken im Persischen Golf fest, der Kurs ist abgestürzt – und das Sommergeschäft wackelt. Wie tief sitzt der Schaden wirklich?

Saudi Aramco hebt die Ölpreise drastisch an. Hinter dem Schritt steckt weit mehr als Marktlogik.

Meistdiskutierte Wertpapiere

Über diese Wertpapiere spricht die Finanz-Community. Die meistdiskutierten Aktien dieser Woche auf wallstreet-online.de auf einen Blick.

Top & Flop Werte der Kalenderwoche 15/26

Die vergangene Handelswoche brachte eine ausgeprägte Spreizung zwischen Gewinnern und Verlierern in den deutschen Indizes: Im DAX führten Siemens Energy (+14,38 %) und Infineon Technologies (+12,05 %) die positive Rangfolge an, Siemens zog um +9,74 % an, die Deutsche Bank verzeichnete ein Plus von +9,18 % und BASF legte +8,65 % zu; demgegenüber standen Rheinmetall (-8,36 %), SAP (-5,83 %), Scout24 (-2,77 %), Symrise (-2,73 %) und die Deutsche Börse (-0,43 %) am Ende der Tabelle. Im MDAX stachen Salzgitter (+24,99 %) und AUTO1 Group (+22,60 %) besonders hervor, gefolgt von Aurubis (+17,75 %), AIXTRON (+16,26 %) und PUMA (+15,77 %), während HENSOLDT (-8,94 %), IONOS Group (-7,88 %), RENK Group (-5,81 %), Nemetschek (-5,57 %) und TKMS (-5,37 %) deutliche Abschläge vermeldeten. Der SDAX wurde von SUESS MicroTec (+22,91 %), Elmos Semiconductor (+20,00 %), Befesa (+14,12 %), SILTRONIC AG (+13,75 %) und der Friedrich Vorwerk Group (+12,99 %) geprägt; auf der Verliererseite lagen Verbio (-11,99 %), Dermapharm Holding (-8,49 %), adesso (-6,41 %), Alzchem Group (-6,31 %) und Nagarro (-6,04 %). Im TecDAX bestätigten SUESS MicroTec (+22,91 %) und Elmos (+20,00 %) ihre Stärke, AIXTRON kletterte um +16,26 %, SILTRONIC um +13,75 % und Infineon um +12,05 %, während HENSOLDT (-8,94 %), IONOS (-7,88 %), Nagarro (-6,04 %), SAP (-5,83 %) und Nemetschek (-5,57 %) zu den schwächsten Titeln zählten. Insgesamt offenbarte die Woche eine deutliche Sektorendrehung: Rohstoff- und Industrie- sowie Halbleiterwerte gehörten zu den Wochengewinnern, während Verteidigungstitel, einige Software- und Dienstleistungswerte vergleichsweise deutlich nachgaben.