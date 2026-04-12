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    Top-Artikel der Kalenderwoche 15/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Top-Artikel der Kalenderwoche 15/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    DroneShield verliert beide Chefs – Aktie stürzt ab


    Gleich zwei Schlüsselpositionen werden neu besetzt. Der Markt reagiert empfindlich auf den Umbruch an der Spitze.

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    Meistdiskutierte Wertpapiere

    Über diese Wertpapiere spricht die Finanz-Community. Die meistdiskutierten Aktien dieser Woche auf wallstreet-online.de auf einen Blick.

    # Wertpapier Kurs 1W Perf. % Anzahl
    1. DAX 23.807,00 PKT +2,55 % 1198
    2. Gerresheimer 17,180 EUR -8,04 % 424
    3. Newron Pharmaceuticals 16,350 EUR -1,22 % 254
    4. Almonty Industries 15,235 EUR +9,37 % 188
    5. Borussia Dortmund 3,1150 EUR +3,59 % 161
    6. Verbio 37,34 EUR -11,99 % 142
    7. Atos 34,06 EUR -4,73 % 139
    8. Deutsche Rohstoff 93,00 EUR -3,71 % 137
    9. Tesla 297,60 EUR -2,04 % 104
    10. Silber 75,88 USD +4,07 % 91
    11. Heidelberg Pharma 2,7200 EUR -7,48 % 87
    12. mutares 25,45 EUR -2,18 % 75
    13. Evotec 4,5380 EUR +0,04 % 73
    14. Energiekontor 38,65 EUR +11,17 % 72
    15. Gold 4.750,44 USD +2,98 % 70

    Top & Flop Werte der Kalenderwoche 15/26

    Die vergangene Handelswoche brachte eine ausgeprägte Spreizung zwischen Gewinnern und Verlierern in den deutschen Indizes: Im DAX führten Siemens Energy (+14,38 %) und Infineon Technologies (+12,05 %) die positive Rangfolge an, Siemens zog um +9,74 % an, die Deutsche Bank verzeichnete ein Plus von +9,18 % und BASF legte +8,65 % zu; demgegenüber standen Rheinmetall (-8,36 %), SAP (-5,83 %), Scout24 (-2,77 %), Symrise (-2,73 %) und die Deutsche Börse (-0,43 %) am Ende der Tabelle. Im MDAX stachen Salzgitter (+24,99 %) und AUTO1 Group (+22,60 %) besonders hervor, gefolgt von Aurubis (+17,75 %), AIXTRON (+16,26 %) und PUMA (+15,77 %), während HENSOLDT (-8,94 %), IONOS Group (-7,88 %), RENK Group (-5,81 %), Nemetschek (-5,57 %) und TKMS (-5,37 %) deutliche Abschläge vermeldeten. Der SDAX wurde von SUESS MicroTec (+22,91 %), Elmos Semiconductor (+20,00 %), Befesa (+14,12 %), SILTRONIC AG (+13,75 %) und der Friedrich Vorwerk Group (+12,99 %) geprägt; auf der Verliererseite lagen Verbio (-11,99 %), Dermapharm Holding (-8,49 %), adesso (-6,41 %), Alzchem Group (-6,31 %) und Nagarro (-6,04 %). Im TecDAX bestätigten SUESS MicroTec (+22,91 %) und Elmos (+20,00 %) ihre Stärke, AIXTRON kletterte um +16,26 %, SILTRONIC um +13,75 % und Infineon um +12,05 %, während HENSOLDT (-8,94 %), IONOS (-7,88 %), Nagarro (-6,04 %), SAP (-5,83 %) und Nemetschek (-5,57 %) zu den schwächsten Titeln zählten. Insgesamt offenbarte die Woche eine deutliche Sektorendrehung: Rohstoff- und Industrie- sowie Halbleiterwerte gehörten zu den Wochengewinnern, während Verteidigungstitel, einige Software- und Dienstleistungswerte vergleichsweise deutlich nachgaben.

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