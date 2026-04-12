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    Hohe Beteiligung bei Parlamentswahl in Ungarn

    Für Sie zusammengefasst
    • Sehr hohe Wahlbeteiligung fünf Stunden 37,98 Prozent
    • Deutlich höhere Beteiligung als 2022 zur selben Zeit
    • Wahl entscheidet über Fortsetzung der Orbán-Regierung
    Hohe Beteiligung bei Parlamentswahl in Ungarn
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BUDAPEST (dpa-AFX) - Bei der Parlamentswahl in Ungarn zeichnet sich eine sehr hohe Wahlbeteiligung ab. Fünf Stunden nach Öffnung der Wahllokale haben nach Angaben der zentralen Wahlbehörde bereits 37,98 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

    Damit lag die Beteiligung deutlich höher als bei der letzten Parlamentswahl 2022 zum selben Zeitpunkt, als sie 25,8 Prozent betrug. Das regierungskritische Portal "hvg.hu" nennt dies bereits einen "absoluten Rekord".

    Die Wahl gilt als wichtigste Wählerentscheidung seit der demokratischen Wende 1989/90 und entscheidet über Ende oder Fortsetzung der Regierung des Rechtspopulisten Viktor Orban. Jüngsten Umfragen zufolge hat Orbans Herausforderer Peter Magyar gute Chancen auf einen Wahlsieg./gm/DP/zb





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