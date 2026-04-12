    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    WDH

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Koalition ringt weiter um Energiepreis-Abhilfe und Reformen

    Für Sie zusammengefasst
    • Koalition ringt um Energiepreise und Reformen
    • Beratungen fanden in der Villa Borsig statt
    • Teilnahme weiterer Spitzenpolitiker ungewiss
    WDH - Koalition ringt weiter um Energiepreis-Abhilfe und Reformen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    (Im zweiten Absatz wurde die Namensschreibung von Thorsten Frei (nicht: Frey) korrigiert)

    BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Regierungskoalition ringt weiter um Fortschritte beim Thema Energiepreise und bei den anstehenden Sozial- und Steuerreformen. Am Sonntag wurden die Beratungen in Berlin in der Villa Borsig fortgesetzt, dem Gästehaus des Auswärtigen Amts am Tegeler See im Norden der Hauptstadt. SPD-Chef Lars Klingbeil war auf der Terrasse des von der Polizei abgeschirmten Anwesens zu sehen. CSU-Chef Markus Söder schickte auf der Plattform X ein Foto von sich am See mit dem Hinweis: "Heute wichtiger Tag in Berlin.".

    In der Villa Borsig hatten sich am Samstag bereits die Parteichefs getroffen, also Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Ministerpräsident Söder für die Union sowie Finanzminister Klingbeil und Arbeitsministerin Bärbel Bas für die SPD. Auch Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU), Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Finanzstaatssekretär Björn Böning (SPD) waren am Samstag dabei. Wer am Sonntag sonst noch teilnimmt, blieb zunächst unklar. Ungewiss war weiterhin auch, ob und in welcher Form anschließend mögliche Ergebnisse bekanntgegeben werden - wenn, dann wohl erst am Montag./mfi/tam/ctt/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    WDH Koalition ringt weiter um Energiepreis-Abhilfe und Reformen Die schwarz-rote Regierungskoalition ringt weiter um Fortschritte beim Thema Energiepreise und bei den anstehenden Sozial- und Steuerreformen. Am Sonntag wurden die Beratungen in Berlin in der Villa Borsig fortgesetzt, dem Gästehaus des Auswärtigen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     