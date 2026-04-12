Bitcoin mit starker Woche – Rücksetzer nach geopolitischem Dämpfer

Der Bitcoin Future konnte in der vergangenen Handelswoche eine sehr starke Performance zeigen und legte um +9,69 % zu. Der Wochenschluss lag bei 73.630 US-Dollar und damit nahe dem Wochenhoch. Damit bestätigte sich die zuletzt aufgebaute Aufwärtsdynamik eindrucksvoll.



Allerdings muss diese Entwicklung relativiert werden. Nach dem Scheitern der Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran in Islamabad kam es am Wochenende zu einem spürbaren Rücksetzer. Der Bitcoin verlor rund 2.000 US-Dollar und notiert aktuell im Bereich von 71.000 US-Dollar. Entsprechend ist davon auszugehen, dass der Markt schwächer in die neue Handelswoche starten wird.



Unabhängig von dieser kurzfristigen Schwäche bleibt die Positionierung bemerkenswert. Die COT-Daten zeigen, dass das Managed Money seine Long-Positionen weiter ausgebaut hat und inzwischen über 2.500 Kontrakte auf der Long-Seite hält. Das entspricht der höchsten Long-Position seit Einführung des Bitcoin Futures an der CME im Jahr 2018 und ist ein starkes Signal für die strukturelle Marktüberzeugung institutioneller Investoren.



Zusätzlich liefert auch die Marktstruktur interessante Hinweise. Die zuletzt deutlich negativen Funding Rates zeigen, dass ein Großteil der Marktteilnehmer weiterhin auf fallende Kurse setzt. Historisch wirkt eine solche Konstellation häufig als konträrer Indikator und erhöht das Potenzial für Short-Squeeze-Bewegungen auf der Oberseite.



Auch saisonal bleibt das Umfeld unterstützend. Der Bitcoin zeigt im April typischerweise Stärke und tendiert häufig bis in den Mai hinein nach oben, was das aktuelle Setup zusätzlich untermauert.



Insgesamt ergibt sich ein spannendes Spannungsfeld: kurzfristiger Rücksetzer durch geopolitische Entwicklungen trifft auf starke Positionierung, negative Marktstimmung und positive Saisonalität.



Fazit:



Der Bitcoin Future zeigt weiterhin eine konstruktive Grundstruktur trotz kurzfristiger Rücksetzer. Die rekordhohe Long-Positionierung des Managed Money sowie das Potenzial für Short Squeezes sprechen für weiteres Aufwärtspotenzial. Entscheidend wird sein, wie der Markt auf die geopolitischen Entwicklungen zum Wochenstart reagiert.

