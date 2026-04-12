Kakao stabilisiert sich – Short-Positionierung trifft auf steigende Nachfrageimpulse

Der Kakao-Future an der ICE US zeigte in der vergangenen Handelswoche auf den ersten Blick nur eine geringe Veränderung und schloss mit einem Minus von 0,25 % bei 3.242 US-Dollar pro Tonne. Hinter dieser unspektakulären Wochenperformance verbirgt sich jedoch eine außergewöhnlich volatile Handelswoche.



Der Markt fiel zwischenzeitlich deutlich unter die Marke von 3.000 US-Dollar und markierte damit ein neues kurzfristiges Tief. Bemerkenswert ist jedoch die anschließende Reaktion: Die Preise wurden auf diesem Niveau unmittelbar gekauft, wodurch der Markt einen Großteil der Verluste wieder aufholen konnte. Diese schnelle Gegenbewegung ist ein wichtiges Signal und deutet darauf hin, dass auf tieferen Niveaus weiterhin eine solide Nachfrage vorhanden ist.



Fundamental bleibt das Umfeld gemischt. Auf der einen Seite belasten steigende Angebotszahlen, insbesondere aus der Elfenbeinküste, sowie höhere Lagerbestände die Preise. Auch schwächere Nachfrageindikatoren – etwa rückläufige Verkaufszahlen im Schokoladensektor – wirken dämpfend. Auf der anderen Seite bestehen weiterhin strukturelle Risiken, insbesondere durch Wetterprobleme in Westafrika sowie steigende Kosten entlang der Lieferkette.



Ein entscheidender Faktor bleibt die Positionierung. Das Managed Money hält weiterhin eine klare Short-Position von über 22.000 Kontrakten und hat diese zuletzt sogar leicht ausgebaut. Diese einseitige Positionierung erhöht das Potenzial für eine dynamische Gegenbewegung, insbesondere wenn es zu Short-Covering kommt.



Zusätzlich liefert die Saisonalität ein unterstützendes Bild. Historisch zeigt der Kakao-Future bis Ende April eine ausgeprägte Aufwärtsphase, was die aktuelle Stabilisierung zusätzlich untermauert.



Insgesamt ergibt sich ein interessantes Setup: kurzfristiger fundamentaler Gegenwind trifft auf eine stabile Nachfragezone, eine einseitige Short-Positionierung und positive saisonale Effekte.



Fazit:



Der Kakao-Future zeigt trotz schwacher Wochenperformance klare Stabilisierungstendenzen nach dem Rücksetzer unter 3.000 US-Dollar. Die hohe Short-Positionierung und die positive Saisonalität sprechen für weiteres Aufwärtspotenzial. Entscheidend wird sein, ob sich die aktuelle Gegenbewegung weiter fortsetzen kann und zusätzliche Short-Covering-Dynamik entsteht.

