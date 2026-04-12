    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKakao RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kakao

    Carsten Stork

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kakao stabilisiert sich – Short-Positionierung trifft auf steigende Nachfrageimpulse

    Der Kakao-Future an der ICE US zeigte in der vergangenen Handelswoche auf den ersten Blick nur eine geringe Veränderung und schloss mit einem Minus von 0,25 % bei 3.242 US-Dollar pro Tonne. Hinter dieser unspektakulären Wochenperformance verbirgt …

    Carsten Stork - Kakao stabilisiert sich – Short-Positionierung trifft auf steigende Nachfrageimpulse
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Kakao-Future an der ICE US zeigte in der vergangenen Handelswoche auf den ersten Blick nur eine geringe Veränderung und schloss mit einem Minus von 0,25 % bei 3.242 US-Dollar pro Tonne. Hinter dieser unspektakulären Wochenperformance verbirgt sich jedoch eine außergewöhnlich volatile Handelswoche.

    Der Markt fiel zwischenzeitlich deutlich unter die Marke von 3.000 US-Dollar und markierte damit ein neues kurzfristiges Tief. Bemerkenswert ist jedoch die anschließende Reaktion: Die Preise wurden auf diesem Niveau unmittelbar gekauft, wodurch der Markt einen Großteil der Verluste wieder aufholen konnte. Diese schnelle Gegenbewegung ist ein wichtiges Signal und deutet darauf hin, dass auf tieferen Niveaus weiterhin eine solide Nachfrage vorhanden ist.

    Fundamental bleibt das Umfeld gemischt. Auf der einen Seite belasten steigende Angebotszahlen, insbesondere aus der Elfenbeinküste, sowie höhere Lagerbestände die Preise. Auch schwächere Nachfrageindikatoren – etwa rückläufige Verkaufszahlen im Schokoladensektor – wirken dämpfend. Auf der anderen Seite bestehen weiterhin strukturelle Risiken, insbesondere durch Wetterprobleme in Westafrika sowie steigende Kosten entlang der Lieferkette.

    Ein entscheidender Faktor bleibt die Positionierung. Das Managed Money hält weiterhin eine klare Short-Position von über 22.000 Kontrakten und hat diese zuletzt sogar leicht ausgebaut. Diese einseitige Positionierung erhöht das Potenzial für eine dynamische Gegenbewegung, insbesondere wenn es zu Short-Covering kommt.

    Zusätzlich liefert die Saisonalität ein unterstützendes Bild. Historisch zeigt der Kakao-Future bis Ende April eine ausgeprägte Aufwärtsphase, was die aktuelle Stabilisierung zusätzlich untermauert.

    Insgesamt ergibt sich ein interessantes Setup: kurzfristiger fundamentaler Gegenwind trifft auf eine stabile Nachfragezone, eine einseitige Short-Positionierung und positive saisonale Effekte.

    Fazit:

    Der Kakao-Future zeigt trotz schwacher Wochenperformance klare Stabilisierungstendenzen nach dem Rücksetzer unter 3.000 US-Dollar. Die hohe Short-Positionierung und die positive Saisonalität sprechen für weiteres Aufwärtspotenzial. Entscheidend wird sein, ob sich die aktuelle Gegenbewegung weiter fortsetzen kann und zusätzliche Short-Covering-Dynamik entsteht.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Kakao stabilisiert sich – Short-Positionierung trifft auf steigende Nachfrageimpulse Der Kakao-Future an der ICE US zeigte in der vergangenen Handelswoche auf den ersten Blick nur eine geringe Veränderung und schloss mit einem Minus von 0,25 % bei 3.242 US-Dollar pro Tonne. Hinter dieser unspektakulären Wochenperformance verbirgt …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     