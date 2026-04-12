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    Carsten Stork

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    Orangensaft scheitert am Ausbruch – Markt bleibt in Wartestellung

    Der Orangensaft-Future an der ICE US zeigte in der vergangenen Handelswoche eine insgesamt stabile, aber wenig dynamische Entwicklung und schloss mit einem leichten Minus von 0,40 % bei 198,55 US-Cent. Damit bleibt der Markt knapp unter der …

    Carsten Stork - Orangensaft scheitert am Ausbruch – Markt bleibt in Wartestellung
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Orangensaft-Future an der ICE US zeigte in der vergangenen Handelswoche eine insgesamt stabile, aber wenig dynamische Entwicklung und schloss mit einem leichten Minus von 0,40 % bei 198,55 US-Cent. Damit bleibt der Markt knapp unter der wichtigen Marke von 200 US-Cent, die weiterhin als zentrale technische Hürde fungiert.

    Im Wochenverlauf konnte der Future zwischenzeitlich deutlich anziehen und erreichte Niveaus von bis zu 210 US-Cent. Diese Aufwärtsbewegung wurde jedoch nicht gehalten, da auf höheren Kursniveaus verstärkt Verkaufsinteresse aufkam. Die anschließende Rückkehr unter die 200er-Marke zeigt, dass der Markt aktuell Schwierigkeiten hat, nachhaltige Aufwärtsdynamik zu entwickeln.

    Ein interessanter Aspekt bleibt die Positionierung. Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter ausgebaut und hält inzwischen über 2.600 Kontrakte auf der Long-Seite. Auch wenn diese absolute Größe im Vergleich zu anderen Märkten überschaubar erscheint, ist sie im Orangensaft-Future durchaus relevant und signalisiert eine zunehmend konstruktive Markterwartung.

    Aus saisonaler Sicht ergibt sich ein neutrales bis leicht positives Bild. Historisch tendiert der Markt bis Mitte beziehungsweise Ende April eher seitwärts mit leichter Aufwärtstendenz, bevor im weiteren Verlauf bis Anfang beziehungsweise Mitte Juni eine schwächere Phase einsetzen kann.

    Insgesamt zeigt sich der Markt aktuell in einer Konsolidierungsphase knapp unterhalb einer wichtigen Widerstandszone. Die fehlende Anschlussdynamik auf der Oberseite steht dabei einer stabilen Positionierung gegenüber.

    Fazit:

    Der Orangensaft-Future bleibt in einer Seitwärtsphase unterhalb der 200-US-Cent-Marke. Die steigende Long-Positionierung des Managed Money spricht für ein konstruktives Setup, während die Saisonalität kurzfristig nur begrenzt unterstützt. Entscheidend wird sein, ob der Markt den Ausbruch über 200 US-Cent nachhaltig schafft oder weiter in der aktuellen Range verharrt.


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